Alice Brignoli, cittadina italiana indagata per il delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale, è stata arrestata dai carabinieri dei Ros. La donna è stata localizzata in Siria dal personale del Ros che, recatosi nel territorio di quello stato, è riuscito anche a rintracciare i suoi figli minori e rimpatriare l'intera famiglia in Italia.

Alice Brignoli: la "mamma dell'Isis" arrestata per terrorismo

Le indagini hanno accertato che, nel 2015, Brignoli, insieme al marito Mohamed Koraichi, cittadino italiano di origine marocchina, e ai loro tre figli minori, si erano allontanati dall'Italia per raggiungere i territori occupati dall'autoproclamato ''Stato Islamico'', dove Koraichi ha preso parte alle operazioni militari del Califfato, mentre la moglie ha ricoperto un ruolo attivo nell'istruzione dei figli alla causa del jihad. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip di Milano su richiesta della Sezione Distrettuale Antiterrorismo della Procura della Repubblica meneghina.

L'Espresso ha raccontato che Alice Brignoli era partita per il Califfato siriano-iracheno con i suoi tre figlioletti, tutti molto piccoli, insieme al marito Mohamed Koraichi, cresciuto in Lombardia con i genitori, immigrati regolari di origine marocchina.

La scomparsa dell'intera famiglia era stata denunciata il 6 marzo 2015 dalla madre di lei, Fabienne Schirru, che vive e lavora in Brianza, tra Lecco e Como, ed è disperata soprattutto per la sorte dei suoi tre nipotini. Sul caso ora indaga la procura anti-terrorismo di Milano. Le indagini dei carabinieri del Ros hanno già confermato che Alice, il marito e i loro tre figli maschi, che oggi hanno 3, 5 e 7 anni, sono partiti circa un anno fa dalla Lombardia con la loro macchina, si sono imbarcati su un traghetto dal Sud Italia e negli ultimi giorni di febbraio del 2015 hanno raggiunto la frontiera tra Turchia e Siria, in una zona controllata dai combattenti del cosiddetto Stato islamico (Is, detto anche Isis o Isil).

Alice e Mohameed si erano conosciuti una decina d'anni fa in una piccola ditta lecchese dove lui faceva l'operaio saldatore e lei la segretaria. Nel 2008 si sono sposati con rito civile in municipio e negli stessi mesi lei si è convertita all'Islam. All'inizio pregavano insieme ai normali musulmani nelle piccole moschee di Lecco o di Costamasnaga.