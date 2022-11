Alice Neri, morta carbonizzata nella sua auto: l'ipotesi terzo uomo e cosa sappiamo finora

Resta un giallo per ora la fine, atroce, di Alice Neri. La giovane, 32 anni di età, è stata trovata carbonizzata venerdì nella sua auto in una isolata zona di campagna nei pressi di Fossa di Concordia, nel modenese. "Me l'hanno uccisa come se fosse una delinquente". Non ha dubbi la madre di Alice Neri, come racconta ModenaToday che l'ha contattata; la donna esclude con forza l'ipotesi di un gesto volontario. L'amico con cui aveva trascorso la serata di giovedì in un bar della zona e il marito della donna sono stati iscritti nel registro degli indagati. Il fascicolo è aperto con l'ipotesi di omicidio aggravato, si tratta di una formalità, al pari dell'iscrizione dei due uomini, come previsto dalla prassi, anche a loro garanzia. Ma la svolta nelle indagini al momento non c'è.

Morte di Alice Neri: cosa si sa finora

"Non so niente, so solo che non c'è più - continua Montorsi con la voce rotta - Me l'hanno uccisa come se fosse una delinquente. Non si è suicidata. Mia figlia è una mamma, una moglie e una lavoratrice. Questa era la sua vita". La donna considera Nicholas Negrini, il marito di Alice, del tutto estraneo al dramma. "Non c'erano problemi con il marito - ha spiegato - Non c'erano problemi sul lavoro, anzi, anche sul lavoro si stava realizzando perchè era diventata anche caporeparto. Era felice".

Non ci sono ancora certezze sulle circostanze del decesso della giovane mamma. Restano dunque aperte, almeno sulla carta, sia l'ipotesi di un suicidio che quella, più probabile, di un delitto.

Le telecamere di "Mattino Cinque News" hanno raccolto la testimonianza di un vicino di casa dell'amico di Alice: "Persona tranquilla" dice l'uomo, in anonimato, che racconta di aver visto i carabinieri arrivare nella giornata di sabato. Della donna, originaria di Ravarino, seimila abitanti nella pianura tra Bologna e Modena, si erano perse le tracce quattro giorni fa. La scomparsa di Alice era stata denunciata dal marito il mattino di venerdì, quando non era rientrata a casa. Nell'abitazione della coppia i carabinieri hanno sequestrato diverso materiale, compresi effetti personali della donna.

La trasmissione "La vita in diretta" su Rai 1 ha ipotizzato il coinvolgimento di un "terzo uomo" coinvolto, perché entrambi gli attuali indagati avrebbero un alibi.

Chi era Alice Neri

Alice Neri aveva 32 anni, si era sposata cinque anni fa e da quattro era madre di una bimba. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 21 di venerdì, dopo che un cittadino ha notato fumo che saliva al cielo in mezzo a una macchia di vegetazione e ha allertato i soccorsi. L'auto si trovava in sosta su una strada sterrata, nei pressi del canale che interseca via Valdisole. Un'area di aperta campagna, fatta di strette stradine non asfaltate, dove hanno sede una serie di laghetti per l'itticoltura. Una zona estranea di fatto alla frequentazione, se non da parte di chi lavora nei campi o abita nelle poche case circostanti. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme dell'auto, un'utilitaria intestata ad Alice Neri, poi la terribile scoperta e l'intervento dei carabinieri.