Alice Neri bruciata nella sua auto, bloccato il sospettato: era fuggito all'estero

È stato rintracciato e arrestato in Francia Mohamed Gaaloul, il tunisino di 29 anni indagato per l'omicidio di Alice Neri. La giovane mamma si è allontanata da casa per un aperitivo lo scorso 18 novembre ma non è più tornata e il pomeriggio del giorno dopo è stata trovata morta nella sua auto. Il veicolo era a Concordia (Modena) del tutto carbonizzato.

Gaaloul è accusato di aver assassinato la 32enne e avere bruciato il cadavere. Inizialmente erano finiti sotto indagine il marito e un collega di lavoro di Alice Neri, ma negli ultimi giorni l'attenzione si era spostata sul tunisino. I carabinieri sono arrivati a lui incrociando le informazioni ottenute dall'analisi delle telecamere che avevano ripreso gli spostamenti dell'auto di Alice Neri e diversi interrogatori.

Gaaloul era in Italia in modo irregolare e su di lui pendeva un decreto di espulsione. Era arrivato nella Bassa Modenese da pochi mesi, più o meno nello stesso periodo in cui Alice aveva trovato lavoro. Solo dieci giorni prima, l'uomo era stato visto a Milano, mentre dieci giorni dopo la tragedia era in una città francese prossima al confine con Svizzera e Germania. L'indagato abita poco distante dal luogo del ritrovamento, ed era presente nel bar dove Alice Neri, giovedì 17 novembre, si era incontrata con un collega. La procura ipotizza che sia salito a bordo dell'auto della vittima e abbia diretto, per motivi ignoti, la ragazza verso il luogo della morte.

Restano molti punti ancora da chiarire, a iniziare dal possibile movente. Anche le modalità dell'omicidio sono poco chiare. Non è stato possibile accertare per esempio se Alice era ancora viva quando l'auto è stata incendiata.