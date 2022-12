Il giallo della morte di Alice Neri, nuove ombre su Gaaloul e le parole di un nuovo testimone

Più versioni della stessa vicenda, frammenti di un puzzle che sembrano non combaciare mai del tutto, bugie, mezze verità, indizi e sospetti. Ancora non si chiarisce il caso di Alice Neri, la giovane mamma trovata morta nella sua auto il 19 novembre a Concordia (Modena). Il principale sospettato - Mohamed Gaaloul, tunisino di 29 anni - è stato arrestato in Francia e il suo coinvolgimento appare certo. Mentre sono stati sostanzialmente scagionati il marito di Alice e il collega con cui ha trascorso in un bar le ore prima dell'omicidio. Adesso emergono ulteriori elementi: ci sono dei precedenti penali per Gaaloul, ci sono le parole della moglie che avrebbe mentito per aiutarlo, c'è un testimone che avrebbe visto Alice baciare due uomini.

Il 18 novembre dopo il turno di lavoro, Alice torna a casa e poi esce per un aperitivo. Dice al marito di essere con un'amica, ma in realtà allo Smart Cafè si incontra con un collega di lavoro. Con lui Alice trascorre la serata e si trattiene al locale fino a tarda notte. Poi vanno via, auto separate e direzioni opposte. Da qui il buio. La macchina e il cadavere di Alice vengono trovate il giorno dopo. Nella notte il marito Nicholas Negrini, non vedendo la donna rincasare, lancia l'allarme della sua scomparsa. Marito e collega di lavoro sono, inizialmente, i principali sospettati. Poi le indagini fanno emergere il coinvolgimento del tunisino, che diventa il principale indiziato. Un video lo immortala anche mentre si avvicina all'auto di Alice, nel parcheggio dello Smart Cafè.

Adesso emergono nuovi elementi. Alice Neri avrebbe baciato due persone diverse nel giro di mezz'ora dopo essere uscita dal locale. La stampa locale riporta la testimonianza di un uomo che si trovava a sua volta all'esterno del bar e avrebbe riferito di aver visto Alice Neri baciare prima un uomo e successivamente un secondo uomo. Quest'ultimo avrebbe tirato la donna per il collo, baciandola, mentre lei si trovava all'interno dell'abitacolo della sua auto, la stessa trovata distrutta dalle fiamme. Non è chiaro se quell'uomo posso essere Mohamed Gaaloul.

Su Gaaloul intanto si allunga anche l'ombra di un'altra vicenda giudiziaria. Il 29enne sarebbe indagato anche per tentata estorsione ai danni di un'altra donna, sempre della Bassa Modenese. Nel corso delle indagini sulla morte di Alice, gli inquirenti sarebbero arrivati a ipotizzare la tentata estorsione poiché avrebbe minacciato la donna in questione di diffondere a parenti e colleghi di lavoro video che ritraevano i due nel corso di rapporti sessuali, qualora la vittima della tentata estorsione non avesse rinunciato ad un credito di circa duemila euro, soldi che la donna aveva prestato al 29enne. Non risulterebbe al momento un collegamento tra Alice Neri e questa donna.

In questa già complicata vicenda si inseriscono anche le parole della moglie del tunisino. La donna, che al momento non risulta indagata, ha affermato davanti ai giornalisti di essere stata con il marito allo Smart Cafè la sera della scomparsa della giovane mamma. La sua versione è stata smentita dalle telecamere di sorveglianza all'esterno del locale. Da qui il nuovo racconto. "Io sono rimasta a casa, lui è andato al bar come fa spesso ma non c'entra nulla con questa storia".

La verita sulle ultime ore di vita su Alice sembra insomma ancora lontana. Oltre 200 persone hanno preso parte alla fiaccolata organizzata in centro a Modena, a un mese dal ritrovamento del cadavere, per esprimere vicinanza alla famiglia e chiedere giustizia. Il corteo, aperto da uno striscione con il volto della giovane mamma e la scritta "Per dire basta alla violenza sulle donne e perché non accadano più tragedie. Per tutte le donne, per le nostre figlie e nipoti, per ogni donna di razza e colore" ha attraversato il cuore della città per raggiungere piazza Grande. "Per mia sorella ormai non c'è più nulla da fare - le parole del fratello di Alice - ma ci sono altre vite da slvaguardare, altre donne, mamme. Ho assistito negli ultimi giorni, anche con stupore, a quanta crudeltà e brutte parole siano state espresse proprio dalle donne stesse" .