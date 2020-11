Una raccolta fondi per Alice, 17enne investita a Foggia: “Serve aiuto per portarla in un centro specializzato”

Lo scorso 13 ottobre la 17enne Alice è stata investita da un’auto in viale Primo Maggio a Foggia. Portata in coma al Policlinico Riuniti, da allora ha subito ben otto operazioni, di cui sette alla testa, per drenare un liquido che si forma costantemente all’interno del cranio.

La vita di Alice anche, dopo il risveglio dal coma, resta appesa a un filo e i suoi genitori vogliono portarle la ragazza in un ospedale specializzato in casi come il suo, ma per farlo è necessario un elicottero e un’equipe medica che la assista durante il viaggio. È stata creata una raccolta fondi su GoFundMe, con l’obiettivo di raccogliere la cifra necessaria: 15mila euro, per ridare la speranza ad Alice.

La madre della ragazza ha lanciato un appello tramite i microfoni di FoggiaToday: “Chiunque possa, doni qualcosa”.