Alice Scagni uccisa dal fratello Alberto: la telefonata del padre al 112 prima del delitto

Un terribile scambio telefonico. Un'avvisaglia, che poteva salvare la vita ad Alice Scagni, uccisa dal fratello Alberto il primo maggio scorso sotto casa della donna a Quinto, in provincia di Genova. Poche ora prima dell'omicidio, c'è stata una drammatica telefonata di 12 minuti tra il papà di Alberto Scagni e la polizia.

La drammatica telefonata

L'uomo chiede di mandare una volante all'abitazione della donna, perché temeva il peggio per la figlia Alice. Ma la burocrazia ferma l'agente, che risponde: "Senza denuncia non possiamo arrestare nessuno, non funziona così". I genitori dicono che il giorno prima il figlio aveva provato a bruciare la porta di casa della nonna. L'operatore spiega che se il figlio non è lì non possono intervenire. Allora il signor Scagni incalza e racconta delle minacce anche alla figlia e al genero. "Lei ha mai fatto denuncia? - chiede l'operatore - come mai?". E il genitore dice "non l'ho mai fatta perché la situazione è peggiorata da poco tempo. Ma come faccio a denunciare? Lui mi ha tagliato le gomme, ha minacciato di tagliarmi la gola".

L'agente continua a ripetere che è necessario presentare, ma chiede anche dove abita e come si chiama e i dati di nascita. Poi parla con il capoturno e torna a chiedere se ha le chiavi di casa dei genitori. Scagni dice all'operatore "che il giorno prima la polizia aveva preso già a verbale la moglie".

Dopo un attimo di esitazione l'agente si confronta con il suo capoturno per poi tornare a ribadire la necessità di denunciare "anche dai carabinieri". E poi dice "se suo figlio torna non apra la porta e ci ricontatti e noi mandiamo la macchina. La denuncia non so se può farla adesso. La faccia domani che non è festa. Lei stia a casa. Se suo figlio si presenta sotto casa di sua figlia ci faccia chiamare e lo andiamo a prendere".

Il timore della tragedia era nell'aria. Il padre allora chiede: "E se io esco e questa persona mi taglia la gola per strada?". Il poliziotto risponde: "Noi non possiamo prevedere il futuro. Ma non possiamo arrestarlo senza una denuncia. Se viene sotto casa sua allora le mandiamo la macchina e lo prendiamo". La telefonata è stata depositata dalla procura che ha chiuso le indagini per l'omicidio. L'agente e il capoturno, oltre a una dottoressa della Salute Mentale, sono indagati per le presunte omissioni dopo la denuncia presentata dai genitori tramite il legale Fabio Anselmo.

Cos'è successo

È la sera dell'1 maggio. Alice esce dalla casa dove vive col marito e il loro bimbo di un anno e 4 mesi, per fare una passeggiata con il cane. Si trova a una decina di metri dal portone, in via Fabrizi, quando si imbatte nel fratello. I due iniziano a litigare ma la discussione degenera. Alice e il fratello urlano. Le loro voci vengono sentite dal marito della donna e dai vicini. Chiamano il 118 e le forze dell'ordine. Quando i soccorritori arrivano però è tardi, Alice è stata accoltellata a morte. Alberto Scagni viene fermato poco lontano dal luogo del delitto e portato prima in questura, poi nel carcere di Marassi.

Ben presto emergono però dei dettagli e si delinea il sospetto che quell'omicidio si potesse evitare. I problemi di salute mentale di Alberto erano noti. I genitori avevano più volte chiesto aiuto. Lamentano la scarsa attenzione ricevuta. Si parla di omissioni e si avviano gli accertamenti che hanno portato ai provvedimenti di oggi.

La sera dell'omicidio Alberto Scagni aveva interpellato il padre. "Lo sai stasera dove sono Gianluca e tua figlia? Sai dove ca** sono?", le ultime parole. Appena riagganciato col figlio, il papà aveva a sua volta telefonato al 112 temendo per la vita della figlia e del genero Gianluca. La polizia che risponde alla telefonata non ritiene ci sia un pericolo imminente; nonostante le offese, gli insulti e soprattutto le minacce nei confronti della figlia e del genero riportate dai genitori.