Alice Scagni, uccisa in strada a coltellate: fermato il fratello

Una donna di 34 anni, Alice Scagni, è stata uccisa ieri sera a coltellate in strada a Genova, nel quartiere di Quinto, in via Fabrizi.

Secondo le prime informazioni disponibili, Alice Scagni sarebbe scesa in strada per incontrare il fratello. Ne è scaturita un'accesa discussione e Alberto Scagni, questo il nome del fratello, avrebbe estratto dalla tasca un coltello o un coccio di bottiglia, colpendo la sorella svariate volte.

La violenza sarebbe avvenuta pochi minuti prima dell’arrivo di una pattuglia, chiamata dai vicini di casa preoccupati dalle grida in strada. Quando sono arrivati i soccorritori del 118, non c’era più nulla da fare. I medici hanno cercato di rianimare la donna, invano.

L'uomo è stato fermato in serata e viene interrogato in Questura; pare che soffra di problemi psichici. Al dramma avrebbe assistito anche il marito della vittima, che ha fornito le indicazioni per rintracciare l’omicida, che aveva tentato di fuggire. Quest'ultimo è stato fermato poco dopo vicino alla spiaggia.

Quella di ieri sera non era la prima lite tra Alice Scagni e il fratello Alberto. L'uomo, disoccupato, aveva già discusso in passato animatamente con la sorella e i rapporti erano tesi.