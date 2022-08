Alika Ogorchukwu morto per schiacciamento, forse soffocato

Alika Ogorchukwu, l’ambulante nigeriano 39enne ucciso venerdì scorso in strada a Civitanova Marche, dall’operaio 32enne Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, sarebbe morto a causa dello schiacciamento del corpo, da cui sarebbe probabilmente scaturito anche un soffocamento. E' quanto trapela dai primi dati dell'autopsia effettuata oggi sul corpo di Alika. Non è ancora chiaro se lo schiacciamento abbia causato traumi e il collasso degli organi vitali. Sono stati eseguiti altri prelievi per ulteriori indagini.

L'aggressione, durata circa 4 minuti, è avvenuta sotto gli occhi di molti passanti, con alcuni di questi che hanno ripreso la scena con il cellulare. Alika Ogorchukwu ha chiesto l'elemosina a una coppia, trattenendo "la donna per un braccio", ha detto la legale di Ferlazzo dopo la confessione dell’assistito, specificando che le motivazioni dell’aggressione non sono di natura razzista. L’uomo originario di Salerno potrebbe soffrire di un disturbo bipolare. "Alika era vivo quando sono andato via, respirava§", ha dichiarato Ferlazzo che ora si trova nel carcere Montacuto di Ancona. Dovrà rispondere delle accuse di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e di rapina del cellulare della vittima. "Ora voglio solo giustizia per mio marito", ha detto Charity Oriachi, la moglie di Alika, rimasta sola con il loro bambino di otto anni.