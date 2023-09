Alina Cozac strangolata, non fu morte naturale: c'è la clamorosa svolta, arrestato il compagno Mirko De Martinis

Alina Cozac, 40 anni, era morta improvvisamente a fine gennaio, per un presunto malore in casa a Spoltore (Pescara). I parenti mai ci avevano creduto, e infatti ieri è stato arrestato il compagno, Mirko De Martinis, 47 anni, accusato di averla strangolata. Era stato proprio lui a chiamare il 118.

Alina Cozac morta a Spoltore (Pescara)

I fatti. La chiamata ai soccorritori era giunta alle 4 del mattino del 23 gennaio. L'uomo aveva detto di aver trovato la convivente esanime nel letto all'interno dell'abitazione di Spoltore in cui vivevano. I soccorritori del 118, arrivati subito sul posto, avevano tentato a lungo di rianimarla ma non avevano potuto far altro che constatare il decesso, apparso in un primo momento dovuto a cause naturali.

Le indagini però hanno portato alla luce un'altra storia. Un omicidio brutale. A otto mesi dai fatti Mirko De Martinis è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario: l'avrebbe strangolata. A disporre l'arresto è stato il giudice per le indagini preliminari Giovanni De Rensis. A far sorgere i primi sospetti era stata proprio la registrazione di quella telefonata. In una prima fase non fu ipotizzato alcun reato, ma dopo l'autopsia il legale aveva informato i magistrati che vi erano segni evidenti sul collo della vittima riconducili a uno strangolamento, e il quadro era radicalmente mutato.

Arrestato per omicidio Mirko De Martinis

De Martinis era quindi stato iscritto nel registro degli indagati. In casa, oltre alla donna deceduta, al momento dei fatti c'era solo lui. Interrogato aveva raccontato che la compagna si era sentita male e che per questo aveva chiamato il 118, ma le indagini legali avrebbero smentito la sua versione, con la relazione finale depositata poi in procura dai medici nel mese di luglio.

Proprio quella relazione avrebbe confermato come causa della morte l'asfissia meccanica violenta da strangolamento "perpetrato mediante compressione atipica del collo". Alinza Cozac sarebbe quindi stata colta di sorpresa nel sonno, a letto, e strangolata con il ginocchio o con l'avambraccio dal suo convivente. Un femminicidio, l'ennesimo. Secondo quanto emerso dalle indagini, tra l'altro, la 40enne aveva manifestato a parenti e amiche l'intenzione di lasciare l'uomo ora ritenuto il suo assassino. La famiglia, divisa tra Romania e Italia, mai ha creduto all'ipotesi della morte naturale.