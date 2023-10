Grida "Allah akbar" con un coltello in mano: i passanti si rifugiano nei negozi

Un uomo sulla trentina, esagitato, forse sotto effetto di alcol o sostanze psicotrope, è stato bloccato nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 ottobre, in via Galliari a Torino mentre brandiva un coltello e urlava frasi sconnesse, tra cui anche il motto degli estremisti islamici "Allah akbar" ("Allah è grande"). Si tratterebbe di un cittadino nordafricano. Per fermarlo gli agenti delle volanti della polizia hanno dovuto utilizzare il taser. Parte della scena è stata immortalata in un video pubblicato sul portale Welcome To Favelas sui social.

L'uomo è passato anche vicino alla sinagoga ma non vi è entrato. In quel momento, però, l'allarme era già scattato. Alcuni passanti, presi dal panico, si sono rifugiati nei negozi. La procedura prevede che, in questi casi, venga effettuato un passaggio in ospedale, dopodiché l'uomo è stato portato in questura per l'adozione di eventuali provvedimenti.

