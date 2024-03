"Bombe in due scuole della città": chiusi tutti gli istituti

Le scuole di ogni ordine e grado di Trani resteranno chiuse oggi, lunedì 25 marzo, a causa di un allarme bomba scattato intorno alle 6 di stamattina nella stazione ferroviaria: all'interno di una valigetta lasciata incustodita è stato trovato un biglietto che annunciava la presenza di ordigni in due istituti scolastici della città. La presenza della piccola valigia, notata da chi aspettava i treni, ha fatto scattare l'allarme e i controlli. Le forze dell'ordine stanno compiendo verifiche sul biglietto a quadretti scritto a mano, in stampatello con una penna blu, e firmato in arabo. Analisi saranno eseguite anche sui filmati delle telecamere di sicurezza presenti in stazione.

Nel biglietto ci sono riferimenti espliciti a "ordigni biologici piazzati nella stazione ferroviaria e in due plessi scolastici". Questo il testo completo sul foglio trovato in una valigetta lasciata incustodita alla stazione dei treni di Trani: "Abbiamo messo un ordigno biologico nella stazione Fs di Trani. Scuola Vecchi ordigno biologico e ordigno biologico in altra scuola a Trani. Città di giustizia corrotta, lotteremo fino alla fine. Inshallah".

Allarme bomba a Trani: scuole chiuse oggi. Disagi per i treni

Il sindaco della città, Amedeo Bottaro, ha così emanato il provvedimento con la sospensione delle lezioni. "A causa di un allarme bomba in una scuola non precisata, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata odierna", è la comunicazione postata sui canali social ufficiali del comune. Andranno effettuate le verifiche opportune. Anche lo scalo ferroviario è stato chiuso, per verificare che non ci fossero pericoli per le persone. Pesanti disagi al traffico ferroviario: al momento la circolazione dei treni è sospesa tra Bari e Pescara, a causa dell'allarme bomba registrato alla stazione di Trani dove sono in corso le attività di verifica da parte di carabinieri, artificieri della polizia e agenti della polizia ferroviaria.

Al lavoro in queste ore ci sono i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria che stanno accertando la fondatezza dell'allarme. Poco dopo è stato pubblicato un nuovo messaggio sulla pagina Facebook della città di Trani, in cui si annuncia che dopo gli avvenuti controlli di carabinieri e polizia sarebbe stato garantito l'accesso agli studenti del liceo scientifico cittadino: "A seguito di avvenuta bonifica, il liceo scientifico può riaprire". Messaggio che ha scatenato le critiche degli utenti. Sotto al post sono diversi i commenti di genitori che, dopo aver riportato i propri figli a casa, non intendono farli tornare in classe oggi. "Ma credete che l'organizzazione sia facile? Avete mandato nello scompiglio generale i genitori in 40 minuti e ora riaprite. Non siamo mica burattini", commenta un utente. E una mamma scrive: "Avete detto chiuse e per oggi dovrebbero rimanere chiuse. Io non mando da nessuna parte i miei figli".

Di fatto, al momento restano ancora chiusi gli altri istituti, dove le forze dell'ordine stanno ancora effettuando tutti i controlli del caso. Il liceo scientifico riaperto dopo i controlli sarebbe l'istituto statale Valdemaro Vecchi di Trani (quello menzionato nel biglietto trovato in stazione).

Per quanto riguarda i treni, Trenitalia spiega che "alta velocità, Intercity e regionali possono registrare ritardi", mentre sulle tratte regionali potranno essere registrate "limitazioni di percorso e cancellazioni". Attualmente sono fermi il treno Frecciarossa Lecce-Milano delle 5:55, il treno alta velocità Bari-Milano delle 6:35, e gli Intercity Torino-Lecce delle 20:50, Milano-Lecce delle 21:15 e il Milano-Lecce delle 21:50. Trenitalia invita inoltre a consultare il proprio sito per gli aggiornamenti.