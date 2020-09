Fuga di sostanze chimiche gassose a Rovereto, la protezione civile: "Restate in casa"

Sono in corso le operazioni delle squadre speciali del vigili del fuoco in seguito di un'allerta chimica provenuta poco fa da uno stabilimento industriale di Rovereto. Dalle prime informazioni risulta che la perdita sia già stata individuata dalla squadra di emergenza della ditta che ha comunque richiesto il supporto delle strutture provinciali.

In attesa di ulteriori informazioni sulla portata dell'evento, la Provincia di Trento ha emanato un messaggio di allerta in cui invita la popolazione residente in zona industriale a rimanere in casa.

La protezione civile trentina spiega che si tratterebbe di una fuga di gas - anche se al momento non si conosce esattamente la sostanza - avvenuta alla Sandoz, importante azienda farmaceutica. La segnalazione è pervenuta all'Appa, l'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, poco prima delle 10 di mercoledì 2 settembre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Rovereto ed i permanenti di Trento.