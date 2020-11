Ancora maltempo in Calabria: crolla un ponte nel crotonese

Continua l'ondata di maltempo che da ieri sta colpendo la Calabria, in particola modo la provincia di Crotone. Nel Comune di Melissa, sempre nel crotonese, un ponte ha ceduto sotto il peso della pioggia ed è crollato. Al momento non risultano feriti e persone coinvolte nel crollo.

Maltempo in Calabria, il sindaco di Crotone: ''Restate a casa''

"Permane l'allerta per tutta la giornata. Restare a casa". Lo comincia via Facebook l'ufficio stampa del Comune di Crotone, che aggiunge: "Gli uomini del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, del Comando Polizia Locale, della Protezione Civile Regionale, delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, hanno presidiato il territorio per tutta la notte e continueranno a farlo nel corso della giornata. Massima prudenza e collaborazione".

Maltempo in Calabria, 200 interventi dei vigili del fuoco

Più di 100 vigili del fuoco sono al lavoro con squadre fluviali, sezioni operative e mezzi anfibi nella zona dell'Alto Jonio, tra Crotone e Cosenza, per il maltempo che da venerdì notte ha causato allagamenti e danni d'acqua in diversi comuni delle due province. Centoquarantaa gli interventi effettuati a Crotone, 60 a Cosenza, in particolare nei comuni di Corigliano, Rossano e Schiavonea: 40 persone sono state evacuate con i gommoni delle squadre fluviali per gli allagamenti sul lungomare di Schiavonea.