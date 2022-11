Allagamenti e crolli per il maltempo, l'avviso alla popolazione: "Restate in casa"

Sud Italia alle prese col maltempo oggi, 19 novembre. La Campania è tra le regioni più colpite. Disagi e allagamenti si registrano ad Agropoli e Castellabata, in provincia di Salerno. Decine le richieste di intervento giunte al comando vigili del fuoco.

Ad Agropoli si è verificato anche un blackout elettrico legato agli allagamenti: in alcuni punti c'è un metro d'acqua. Il sindaco Roberto Mutalipassi invita la cittadinanza a rimanere in casa "e uscire solo in caso di estrema necessità".

A Napoli il Museo e Real Bosco di Capodimonte saranno chiusi per tutto il weekend dopo che ieri le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di un frammento da un balcone della Reggia. Non si sono stati feriti ma è stato deciso di tenere i cancelli chiusi per 48 ore in via "preventiva e per consentire tutte le verifiche ritenute utili a una serena fruizione del museo da parte del pubblico".

Prorogata l'allerta meteo

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo sull'intero territorio regionale fino alle 6 di lunedì 21 novembre, ma riducendo il livello di allerta da arancione e giallo. Attualmente è in vigore fino alle 6 di domani, domenica 20 novembre, un'allerta meteo di livello arancione su tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) dove il livello di allerta è invece giallo. A partire dalle 6 di domani mattina e fino alle 6 di lunedì 21 novembre si passa ad una allerta di livello giallo sull'intero territorio regionale.



La protezione civile della Campania invita "i sindaci alla massima attenzione, con l'attivazione dei Centri operativi comunali e l'attuazione di tutte le norme previste dai piani di Protezione civile per la prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico", e "le autorità competenti a valutare il rischio sul territorio di propria competenza adottando le dovute misure di messa in sicurezza del territorio e di tutela dei cittadini". Per la giornata di domani "si raccomanda attenzione ai fenomeni di dissesto idrogeologico che potrebbero manifestarsi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli".