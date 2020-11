Maltempo killer, alluvione a Bitti: tre morti. Comuni evacuati, crolla un ponte

La pioggia sferza da ore la Sardegna, e i corsi d'acqua diventano trappole. Tre morti a Bitti, in Barbagia, a causa del maltempo. Ci sarebbero anche dei dispersi.

Alluvione a Bitti: due morti accertati

Una massa di acqua e fango ha travolto il centro storico del paese. Tre morti: un uomo è stato travolto da una massa di acqua e fango mentre era a bordo di un pick up. La seconda vittima, scrive l'Unione Sarda, è una cittadina rimasta intrappolata in uno scantinato. C'è anche una terza vittima.

Il drammatico bilancio è stato aggiornato rispetto alle prime informazioni che parlavano di una vittima e di un disperso e viene confermato nel primo pomeriggio di sabato dalla Protezione civile. Il paese del Nuorese, così come gran parte della Sardegna, è colpito in queste ore da piogge abbondanti e forte vento. A Bitti il sindaco aveva fatto evacuare la parte bassa del paese, dove nell'alluvione del 2013 - che aveva provocato 19 morti in Sardegna - era sprofondata un'autobotte dei vigili del fuoco. Oggi tutte le scuole erano state chiuse.

Evacuati precauzionalmente i comuni di Galtellì, Orosei, Loculi e Onifai, nel nuorese, per l'alluvione che si è abbattuta sulla Sardegna. Interrotta per una frana la viabilità sulla SS389 tra Bitti e Orune. Lo fanno sapere i vigili del fuoco. Tra Osidda e Bitti è crollato un ponte: nessuna persona coinvolta.

Maltempo in Sardegna: è allerta meteo

I violenti nubifragi non mollano il Nuorese e l'Ogliastra. Interrotto il traffico all'altezza del chilometro 39 della nuova 389 tra Nuoro e Lanusei, a causa di una frana. Allagamenti, invece, hanno reso impercorribili la statale 129 all'altezza del chilometro 22 in località Iloghe, e la provinciale 46, in località case Spanu in direzione di Lula. Il sindaco di Oliena sta emettendo una ordinanza di chiusura per alcuni tratti della statale 129, Trasversale Sarda, e della provinciuale 46 verso Dorgali. La statale 131 dcn è bloccata in direzione di Nuoro all'altezza del bivio di Lula, non si può procedere, bisogna uscire per Dorgali o per la Bitti-Sologo.

Un incendio è scoppiato dentro all'ex asilo di Tertenia dopo che un fulmine ha colpito la struttura che ora ospita diverse attività socio-ricreative. Nessuno era all'interno. Sul posto operano i vigili del fuoco di Lanusei.

Oggi fino alle 23.59 c'è allerta meteo in tutta l'Isola.

Il sindaco di Nuoro: "I cittadini siano prudenti"

Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu come massima autorità di Protezione Civile della città, vista la situazione meteorologica che sta condizionando pesantemente la viabilità delle strade 129 (altezza Manasuddas) e 131 d.c.n. direzione Olbia, invita i cittadini alla massima prudenza e a non mettersi in viaggio nei tratti stradali sopraindicati. "Chiedo ai cittadini buonsenso e attenzione - scrive su Facebook il sindaco - la Protezione Civile regionale ci ha comunicato da ieri l'allerta rossa per rischio idrogeologico, segnalandoci che le piogge nel nostro territorio sarebbero state particolarmente ingenti. Stamattina ci è stata comunicata la chiusura di un tratto della 129 mentre sulla 131 d.c.n all'altezza di Marreri la situazione è preoccupante a causa della pioggia e della visibilità ridotta. Il comune, la Polizia Locale, la Protezione Civile, Anas, le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco sono costantemente al lavoro per arginare le situazioni di emergenza, nel frattempo si invitano i cittadini alla massima prudenza e a evitare di mettersi in viaggio fino a quando lo stato di allerta non sarà rientrato".

Il Presidente della Regione Christian Solinas segue in costante collegamento con la Protezione Civile Regionale le operazioni di soccorso. Tutta la macchina regionale è mobilitata. Il Presidente manifesta la propria vicinanza alle comunità colpite e il più profondo cordoglio per le vittime, e assicura il tempestivo intervento della Regione per il ristoro dei danni.