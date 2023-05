Alluvione Emilia-Romagna: il nuovo problema sono le voragini

A Forlì, tra le zone più colpite dall'alluvione dei giorni scorsi, la giornata di oggi 22 maggio inizia con un pallido sole che incornicia il lavoro di forze dell'ordine e volontari. Si procede senza sosta per liberare strade, case e attività dal fango. Si mette al riparo ciò che è rimasto, si cerca di fare un bilancio dei danni. Il pericolo però non è passato. Ha cambiato faccia. Il problema ora sono anche le voragini che si aprono in strada.

Come si legge su ForliToday, in via Locchi si sono aperti squarci profondi nell'asfalto. I vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare un intero condominio: circa 30 famiglie. Per i residenti ancora paura e incertezza. "Siamo i vigili del fuoco. Dovete uscire", il loro risveglio nel cuore della notte. Non sanno se e quando torneranno a casa. Le fogne sono intasate,le tubature del gas vanno controllate per scongiurare il rischio di fughe.

In uno dei crateri nel bel mezzo della carreggiata sono finiti anche i resti di mobili che erano stati danneggiati dall'alluvione e accatastati in strada.

Nelle stesse ore la prefettura di Forlì ha diramato una nota anche per il possibile ritrovamento di bombe inesplose. Emerge anche "il rischio - si legge - che le inondazione abbiano trasportato o fatto emergere residuati bellici che possono risultare potenzialmente pericolosi se rimossi o manomessi o coperti con altri materiali". L'invito è quello di "avvertire subito la questura o l'Arma dei carabinieri e allontanarsi il più possibile dall'ordigno".

L'alluvione in Emilia Romagna, il bilancio degli sfollati oggi 22 maggio

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione, calano a 26.324 (-10mila) le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell’alluvione: 19.500 nel Ravennate, 4.918 in provincia di Forlì-Cesena, 1.906 nel Bolognese. Sono 5.370 le persone accolte negli alberghi e nelle strutture allestite dai Comuni (scuole, palazzetti e palestre): circa 4mila nel Ravennate, 734 nel Bolognese, 632 nel Forlivese-Cesenate, 4 nel Riminese.

Restano 43 i Comuni coinvolti dagli allagamenti e, sul versante del dissesto idrogeologico, risultano attive circa 305 le frane concentrate in 54 comuni. Per quanto riguarda le strade sono 622 quelle chiuse: 225 parzialmente e 397 totalmente.