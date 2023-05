Chi erano i morti nell'alluvione in Emilia-Romagna

Il primo bilancio sui morti nell'alluvione in Emilia-Romagna è pesante, ma potrebbe ancora salire. Non per niente l'evento climatico estremo è stato paragonato dal presidente della Regione Stefano Bonaccini a "un altro terremoto". Finora, le vittime causate dalle frane e dall'esondazione di ventuno fiumi in trentacinque città sono almeno otto, la maggior parte localizzate nella provincia di Forlì-Cesena. Ci sono ancora alcune persone disperse mentre gli evacuati sono oltre 20mila, secondo i dati forniti dalla Prefettura.

La prima vittima e la moglie trovata lontana decine di chilometri

Quella che è stata identificata come la prima vittima dell'alluvione è un uomo di 69 anni, che viveva nella frazione di Ronta, a Cesena. Si chiamava Sauro Manuzzi ed era proprietario di un'azienda agricola. L'uomo è stato travolto dalla piena del fiume Savio e il suo corpo è stato ritrovato nella notte. Con lui c'era anche la moglie, Palma Maraldi, di 60 anni, ma il corpo della donna è stato trascinato per almeno 15 chilometri, fino alla spiaggia in località Zadina, a Cesenatico.

Sempre vicino Cesena, un uomo è morto a Casale di Calisese, travolto da una frana mentre si trovava nel giardino di casa. Un anziano in zona Ponte Vecchio è stato ucciso da un malore.

I morti a Forlì e nel resto dell'Emilia-Romagna

A Forlì sono morte tre persone. Giovedì mattina i sommozzatori dei carabinieri hanno trovato i corpi di due persone, marito e moglie: si trovavano nella loro casa, nel quartiere Cava. La loro assenza era stata segnalata da alcuni parenti. Un anziano è invece morto in via Firenze, vicino gli argini del Montone, pare mentre stava cercando di recuperare alcuni oggetti in casa. La moglie è riuscita a mettersi in salvo salendo sul tetto.

In provincia di Ravenna, un uomo è annegato nella sua auto nella campagna tra Solarolo e Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, mentre un uomo di 43 anni è morto a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna: era un proprietario di una ditta che stava tentando di installare una pompa sommersa per svuotare il piazzale, ma nel farlo è caduto nel pozzo e ha perso la vita.