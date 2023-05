Annegati o trascinati dal fango: le dodici vittime dell'alluvione e le loro storie

L'Emilia Romagna piange le vittime dell'alluvione che ha colpito il territorio, mentre i soccorritori continuano le ricerche dei dispersi e allo stesso tempo lavorano per mettere in salvo chi è ancora in una condizione di pericolo.

Il bilancio ufficiale è cambiato nel corso delle ore ed è destinato a cambiare ancora. Tre vittime sono accertate a Forlì, tre nella provincia di Cesena, cinque nel Ravennate e una nel Bolognese. Alcuni hanno perso la vita per mettere in salvo i loro animali. Altre sono rimaste intrappolate nei piani bassi delle case.

A Forlì sono morti Vittorio Tozzi, di 75 anni, Franco Prati, di 64 anni, e la moglie Adriana Mazzoli, di 53 anni. Vittorio era nella sua casa, era sceso in cantina per salvare i suoi coniglietti. Il fango non gli ha dato scampo: ha invaso tutto e lo ha travolto. È morto annegato. Anche Franco e Adriana Mazzoli, erano a casa. Non hanno fatto in tempo a salvarsi. Ogni stanza è stata invasa dal fango e loro sono rimasti sepolti.

Anche a Cesena due vittime erano marito e moglie. Palma Maraldi e Sauro Manuzzi sono stati travolti dalla piena del Savio a Ronta di Cesena. Vivevano grazie alla loro piccola azienda per il confezionamento di erbe officinali e fiori per la pasticceria. Sauro, 69 anni, è stato trovato a poca distanza da casa. Palma, 60 anni e conosciuta da tutti come Marinella, è stata trascinata per venti chilometri. Il suo cadavere è stato trovato sulla spiaggia di Zadina, propaggine nord del litorale di Cesenatico. Sono morti nel tentativo di salvare la loro amatissima asina.

Marito e moglie hanno tentato di resistere alla forza dell'acqua, si sono tenuti stretti fino a che hanno potuto. Poi il loro abbraccio è stato spezzato: lei trascinata via lontana, lui tirato a fondo.

"Mio marito ha visto Sauro sopra un piccolo prato ma non respirava quasi più. L'ha raggiunto e ha cercato di tirarlo ma tra l'acqua e la corporatura di Sauro ha fatto fatica - racconta la cognata Oria Strobino -. L'ha sistemato un po' in sicurezza e Sauro gli ha raccontato che Marinella, la moglie, era scivolata e la corrente l'aveva portata via, lui aveva annaspato cercando di prenderla ma non c'era riuscito".

Sempre nel Cesenate Riccardo Soldati, 77 anni, è rimasto sepolto sotto una frana mentre si trovava con la moglie nel giardino della sua casa a Casale di Calisese, tra Cesena e Montiano.

La provincia di Ravenna conta cinque vittime e un disperso. A Sant'Agata sul Santerno un uomo è morto nella sua casa mentre i vigili del fuoco sono riusciti a salvare la moglie. Un'altra donna, nello stesso comune, è stata trovata morta in casa. Di lei non è ancora stato reso noto il nome

Nel comune di Russi, marito e moglie sono stati trovati morti nella loro casa allagata. Forse erano rientrati per mettere in salvo degli oggetti. Si presume che siano rimasti schiacciati mentre spostavano un frigorifero.

L'uomo dato per morto nell'auto trovata sommersa dal fango nel Ravennate, tra Solarolo e Castel Bolognese, è invece stato rintracciato.

A San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, è morto annegato Fabio Scheda, 44enne imprenditore nel campo del design. Stava tentando di installare una pompa sommersa per svuotare dall'acqua il garage allagato, ma nel farlo è caduto in un pozzo. A dare l'allarme è stata la moglie, che non lo ha visto rientrare.