Annegati o trascinati dal fango: le nove vittime dell'alluvione e le loro storie

Nove storie, nove vite spezzate. L'Emilia Romagna piange le vittime dell'alluvione che ha colpito il territorio, mentre i soccorritori continuano le ricerche dei dispersi e allo stesso tempo lavorano per mettere in salvo chi è ancora in una condizione di pericolo.

Il bilancio ufficiale a oggi 18 maggio è di nove morti. Tre a Forlì, quattro nella provincia di Cesena, una nel Ravennate e una nel Bolognese. In tre hanno perso la vita per mettere in salvo i loro animali. Una persona è rimasta all'interno dell'auto sommersa dall'acqua, una sotto una frana. Le altre sono rimaste intrappolate nei piani bassi delle case.

A Forlì sono morti Vittorio Tozzi, di 75 anni, Franco Prati, di 64 anni, e la moglie Adriana Mazzoli, di 53 anni. Vittorio era nella sua casa, era sceso in cantina per salvare i suoi coniglietti. Il fango non gli ha dato scampo: ha invaso tutto e lo ha travolto. È morto annegato. Anche Franco e Adriana Mazzoli, erano a casa. Non hanno fatto in tempo a salvarsi. Ogni stanza è stata invasa dal fango e loro sono rimasti sepolti.

Anche a Cesena due vittime erano marito e moglie. Palma Maraldi e Sauro Manuzzi sono stati travolti dalla piena del Savio a Ronta di Cesena. Vivevano grazie alla loro piccola azienda per il confezionamento di erbe officinali e fiori per la pasticceria. Sauro, 69 anni, è stato trovato a poca distanza da casa. Palma, 60 anni e conosciuta da tutti come Marinella, è stata trascinata per venti chilometri. Il suo cadavere è stato trovato sulla spiaggia di Zadina, propaggine nord del litorale di Cesenatico. Sono morti nel tentativo di salvare la loro amatissima asina.

Marito e moglie hanno tentato di resistere alla forza dell'acqua, si sono tenuti stretti fino a che hanno potuto. Poi il loro abbraccio è stato spezzato: lei trascinata via lontana, lui tirato a fondo.

"Mio marito ha visto Sauro sopra un piccolo prato ma non respirava quasi più. L'ha raggiunto e ha cercato di tirarlo ma tra l'acqua e la corporatura di Sauro ha fatto fatica - racconta la cognata Oria Strobino -. L'ha sistemato un po' in sicurezza e Sauro gli ha raccontato che Marinella, la moglie, era scivolata e la corrente l'aveva portata via, lui aveva annaspato cercando di prenderla ma non c'era riuscito".

Sempre nel Cesenate, un anziano è rimasto vittima di un malore fatale in zona Ponte Vecchio e Riccardo Soldati, 77 anni, è rimasto sepolto sotto una frana mentre si trovava con la moglie nel giardino della sua casa a Casale di Calisese, tra Cesena e Montiano.

Un'altra vittima è stata trovata in un'auto nel Ravennate, tra Solarolo e Castel Bolognese. Forse pensava di salvarsi cosi, forse ha provato a scappare ma quel tentativo è stato una sentenza di morte. Ancora non ha un nome. La macchina è completamente affondata nel fango, solo quando verrà recuperata forse si risalirà all'identità della vittima anche incrociando i dati con le denunce di scomparsa.

A San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, è morto annegato Fabio Scheda, 44enne imprenditore nel campo del design. Stava tentando di installare una pompa sommersa per svuotare dall'acqua il garage allagato, ma nel farlo è caduto in un pozzo. A dare l'allarme è stata la moglie, che non lo ha visto rientrare.