Intrappolati nelle case invase dal fango, il video dei soccorsi con gommoni ed elicotteri

Le immagini di alcuni interventi effettuati dalla guardia costiera in Emilia Romagna. Tutti gli specialisti sono mobilitati: dai sub agli elicotteristi

L'Emilia Romagna vive i giorni più duri. L'alluvione ha distrutto interi territori, portato morte e distruzione. Mentre sale il bilancio delle vittime, in tanti vengono portati in salvo. Impegnati nei soccorsi anche gli specialisti della guardia costiera: dai sub agli elicotteristi.

Solo a Cervia 3 elicotteri Nemo hanno effettuato 16 missioni evacuando 37 persone, tra cui anziani, donne e bambini. I sub hanno tratto in salvo 28 persone, oltre a distribuire viveri e medicinali salvavita. Le immagini (Fonte Twitter Guardia costiera).