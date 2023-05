"Aiutateci, siamo qui": grida disperate e fiumi esondati, i video drammatici dell'alluvione

"Aiutateci, siamo qui", "salvateci". Le grida disperate della gente salita sui balconi e sui tetti di Faenza, colpita da una violenta ondata di maltempo con l'acqua dei fiumi esondati arrivata fino ai piani alti delle abitazioni, risuonano nel buio della notte in cerca di soccorsi. I video pubblicati sui social mostrano scene angoscianti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grida di aiuto sui tetti, sirene incessanti, bimbi portati in salvo in braccio. In via Pantoli, scrive F. da un caseggiato a schiera di due piani, "l'acqua sta salendo velocemente arrivando all'ultimo piano". "In via Calamelli c'è gente sui tetti con i bambini. Un'amica ha chiamato i soccorsi, ma non stanno arrivando". E ancora: "Urgente, amici che abitano in via Orzolari hanno acqua che ha già raggiunto il secondo piano, sono due adulti, un bambino e due nonni. Hanno bisogno di aiuto". Ma con la corrente del fiume nelle strade, solo gommoni e mezzi anfibi possono recuperare le persone bloccate.

"Abbiamo passato una nottata che non potremo mai più dimenticare" scrive il sindaco Massimo Isola. "Un'alluvione che la storia della nostra città non aveva mai conosciuto. Qualcosa di inimmaginabile".

"Non ho mai visto il fiume Savio così": il video

Anche a Cesena e provincia la situazione è drammatica e al momento si contano almeno due morti e tre dispersi per il maltempo. Come preventivato la pioggia nella notte ha portato molti fiumi e torrenti del territorio a rompere gli argini seguendo le orme del Savio esondato già ieri.

"L'Olca in via Campone ha esondato, e raccomandiamo la massima cautela" ha fatto sapere il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli.

Ha rotto gli argini anche il Pisciatello che è esondato in due punti, così come il Rubicone, mentre a Gambettola il torrente Rigossa ha inondato diverse strade.

Dopo essere esondato ieri il Savio continua a fare paura. "Un rumore continuo, sinistro, sentito e osservato dalla mia finestra, ma nulla in confronto all’angoscia vissuta dalle persone in pericolo" scrive su Facebook Daniele che abita a 100 metri dal fiume e ha postato alcuni video di quanto sta accadendo. "Non ho mai visto una forza così impetuosa e travolgente del Savio".

In tutta la Regione si contano 23 comuni allagati e 14 fiumi esondati. Il maltempo non ha risparmiato neppure Bologna. Intorno alle 5 di stamane il Ravone è esondato significativamente in via Saffi allagando completamente la strada che è stata chiusa al traffico (vedi foto e video in basso).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche il Savena (filmato in basso) e il Sillaro hanno rotto gli argini. Per tutta la giornata di oggi è in vigore l'allerta meteo rossa, per criticità dei corsi d'acqua e possibili smottamenti ed eventi franosi.