Alluvione Marche: i dubbi sul mancato allarme tra le prime piogge e le piene

"Le indagini sono in una fase molto iniziale, tutte le ipotesi ricostruttive sono prese in considerazione. Dal punto di vista della dinamica degli eventi quello che si riscontra in questo momento è che non c'è stata un'allerta da parte della Regione nei confronti dei Comuni". A dirlo è la procuratrice capo della Procura di Ancona, Monica Garulli, in merito all'inchiesta sull'ondata di maltempo che ha devastato il Senigalliese, provocando undici morti con due persone ancora disperse e pesanti danni economici.

"La principale preoccupazione della Procura è assicurare fonti di prova che possano essere di ausilio nella ricostruzione dei fatti - ha dichiarato Garulli - Ci sono acquisizioni documentali, ci sono anche acquisizioni testimoniali, tutto quello che può concorrere a ricostruire esattamente l'evento del 15 settembre". "Questa volta le vittime hanno interessato principalmente i Comuni a monte del fiume Misa - ha aggiunto - diversamente dal 2014, quando le vittime erano nel centro abitato di Senigallia". Per quel che riguarda le tempistiche dell'inchiesta, saranno "compatibili con l'accertamento dei fatti e anche con un'esigenza di risposta", ha concluso, "Cercheremo di fare il meglio in questo senso".

Anche la Procura di Urbino (competente per i comuni che per primi hanno subito i nubifragi, poi diventati alluvione nei comuni più a valle) ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Si indaga per inondazione colposa in relazione all'ondata di maltempo che si è abbattuta la sera del 15 settembre, sul territorio del Montefeltro: Cantiano, Frontone e dintorni, la stessa ondata che poco dopo ha colpito il Senigalliese. Le indagini, riferisce una nota della Procura, avranno lo scopo di "ricostruire, in primo luogo, le fasi e le tempistiche degli allertamenti dei Comuni interessati dall'esondazione e lo stato di manutenzione dei corsi d'acqua straripati nonché quanto altro utile ai fini di giustizia".

Nonostante le indagini siano solo all'inizio, al momento sembra prevalere la convinzione che non ci siano colpe nell'allerta gialla data la notte del 15, visto che l'intensità delle precipitazioni era impossibile da prevedere, ma resta in esame il mancato allarme nel tempo trascorso tra le prime piogge e le piene (ben quattro ore), così come la manutenzione e messa in opera delle infrastrutture per tenere in sicurezza il corso d'acqua.

"Con quelle carte ogni meteorologo rifarebbe le stesse previsioni"

La Protezione civile e la Regione Marche hanno messo sul tavolo la catena di provvedimenti e operazioni che hanno immediatamente (e non) preceduto la catastrofe di Senigallia e dintorni. Si poteva evitare la strage? L’allerta gialla era quella giusta? "Dai nostri modelli eravamo confidenti che l’allerta gialla fosse il livello più idoneo - ha spiegato Paolo Sandroni, responsabile del centro funzionale multirischi della Regione, nella conferenza stampa organizzata a Palazzo Raffaello- se a un metereologo venissero date nuovamente in mano le carte che aveva quel giorno, anche oggi rifarebbe anche la stessa previsione. Previsione che è stata fatta in scienza e coscienza". Sandroni ha precisato che anche con l’allerta gialla si possono verificare perdite di vite umane: "La differenza con l’arancione sta solo nell’estensione dell’area colpita".

Ritrovato lo zaino di Mattia, il bimbo ancora disperso

Tiziano Luconi, padre del piccolo Mattia, 8 anni, disperso nel fiume Nevola da giovedì sera quando l'auto su cui viaggiava con la madre Silvia è stata travolta dall'acqua, è costantemente sul luogo delle ricerche, tra Castelleone di Suasa e Barbara (Ancona) dove abita: "La speranza non la lascio mai, anche oggi anche se il tempo non è dei migliori, spero di ritrovarlo magari svenuto, nascosto perchè si è impaurito ed è fuggito da qualche parte, io continuerò sempre, tornerò in quell'inferno ma lo trovo vivo".

Era vicino al fiume quando ha saputo del ritrovamento dello zaino. "Quando ho finito di guardare le ricerche sono tornato su - racconta - Sì, era lo zaino di Mattia con cui andava a scuola. Non significa nulla sulla localizzazione del bimbo - chiarisce (lo zaino lo aveva lasciato nella Mercedes Classe A bianca che è stata trascinata dalla furia del fango, ndr) - ma certo lo choc è stato forte. Il suo zaino è stata una stilettata, un fulmine a ciel sereno. La macchina da cui è uscito con la mamma? Sono andato a vederla, non è stato piacevole", aggiunge. Tiziano esprime gratitudine ai soccorritori. "Mi tengono aggiornato se c'è qualche novità, ormai sono uno di loro, sto sempre laggiù - racconta - Li ringrazio tutti, un giorno li abbracceremo uno per uno, tutti".

Sono 11 le vittime accertate sinora, tra Pianello di Ostra, Senigallia, Barbara, Trecastelli, Serra de' Conti, Rosora. L'area dove si stanno cercando Mattia e Brunella è estesa oltre 6 chilometri e larga 50-60 metri, l'ampiezza raggiunta dal Nevola dopo aver rotto gli argini. Nel frattempo nella zona stanno arrivando volontari della protezione civile e mezzi da altre Regioni. Secondo il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli i danni sono "dell'ordine di miliardi".