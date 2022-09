"Ciò che è successo nelle Marche può ripetersi altrove: nessuno dica di non sapere"

"Il territorio italiano è alla mercé dei cambiamenti climatici e dell'estremizzazione degli eventi meteo dopo anni di mancati investimenti nella sicurezza idrogeologica dei territori". È la denuncia che arriva dall’Anbi (associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue) dopo l'alluvione che ha colpito le Marche facendo otto vittime e vari dispersi. "Rabbia, tanta rabbia e tanto dolore per le persone, che stanno perdendo beni e soprattutto affetti familiari" spiega il presidente Francesco Vincenzi. "Oltre a ciò, la consapevolezza che eventi meteo come quello, che sta colpendo le Marche, possono ripetersi già nelle prossime ore in altre zone d'Italia. Nessuno ora dica di non sapere, perché sono anni, che lo denunciamo in sintonia con la scienza, accrescendo l'allarme nei mesi scorsi".

Parlare di fatalità dunque è profondamente sbagliato. "Lo ripetiamo ancora una volta a lettere cubitali - dice ancora Vincenzi -, perché proprio ieri l'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche aveva segnalato: le Marche e l'Italia centrale sono state colpite da una straordinaria siccità, cui è collegato un poco percepito, ma alto rischio idrogeologico, conseguenza di finora inusuali fattori climatici, cui si uniscono terreni inariditi dalla siccità ed infrastrutture idrauliche, rese insufficienti anche dalla crescente cementificazione".

"Ora - aggiunge Massimo Gargano, direttore generale di Anbi - inizierà la litania della dichiarazione dello stato di calamità che, dati alla mano ristorerà solo il 10% dei danni subiti dalle persone, senza considerare l'incommensurabile perdita di vite umane e poi comincerà l'ennesimo stato d'emergenza con costi 7 volte maggiori degli interventi in prevenzione e lunghi tempi di ricostruzione, cui si devono sommare le perdite per l'economia e lo sviluppo delle comunità". E ancora, dice Gargano, "soprattutto ora, in campagna elettorale, comincerà l'uso dei verbi della buona volontà al futuro, quando da anni, come ora, ripetiamo che bisogna intervenire con urgenza per adeguare la rete idraulica del Paese per la quale, nel 2020, abbiamo presentato un ennesimo Piano di Efficientamento con 858 interventi prioritari, perlopiù definitivi ed esecutivi, cioè cantierabili, capaci di aumentare resilienza ed occupazione, ma ancora disatteso".