Mattia trascinato per 13 chilometri dall'alluvione, il papà: "Torneremo a girare in Vespa"

Papà e figlio sorridenti mentre fanno un giro in Vespa, casco allacciato e sguardi felici. Attimi di gioia racchiusi in una foto. Così Tiziano Luconi oggi su Facebook ricorda il figlioletto Mattia, il bimbo di otto anni morto nell'alluvione che ha colpito le Marche. Era in braccio alla mamma quando il fango lo ha travolto. La donna si è salvata, di lui si sono perse le tracce. Fino a ieri, quando un piccolo fagotto è stato ritrovato in un campo a 13 chilometri di distanza da dove era scomparso. Si attende solo l'esame del Dna per dire con tragica ufficialità che si tratta di Mattia.

Oggi papà Tiziano affida il suo dolore ai social. Pubblica uno scatto con Mattia e poche righe: "Torneremo a girare in vespa e a tirar baci, Mattia saluta tutti. Vi vogliamo bene".

Mattia è la più giovane tra le 12 vittime dell'alluvione del 15 settembre scorso. E' stata la collaboratrice di un asilo di campagna della zona a notare il corpo nel fango e ha avvertito il proprietario del terreno, che a sua volta ha allertato i carabinieri facendo confluire i soccorritori sul posto.

L'unica persona ancora dispersa è Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara (Ancona). Vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino, carabinieri, guardia di finanza continuano a battere le zone dei fiumi Nevola e Misa per rintracciarla. La sua auto, una Bmw serie 1, è stata trovata ma di Brunella nessuna traccia.

