"Le esondazioni possono aver trasportato bombe inesplose"

All'emergenza alluvione ancora in corso se ne aggiunge un'altra, come riporta un'informativa della Prefettura di Forlì-Cesena ma valida per tutto il territorio. Sussiste infatti anche il rischio che le inondazioni abbiano trasportato o fatto emergere residuati bellici, che possono risultare potenzialmente pericolosi se rimossi o manomessi o coperti con oggetti o altri materiali. Si raccomanda, in caso di rinvenimento di residuati bellici inesplosi, di avvertire subito la Questura o l'Arma dei Carabinieri e di allontanarsi il più possibile dall'ordigno.

Articolo in aggiornamento