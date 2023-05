Sant'Agata sul Santerno, un intero paese invaso dal fango: il video dall'elicottero

Strade come fiumi e intere zone sott'acqua. L'alluvione ha colpito durissimo anche la provincia di Ravenna dove nella notte diversi corsi d'acqua sono esondati interessando i comuni di Conselice, Sant'Agata sul Santerno, Lugo di Romagna, Cotignola, Faenza e Solarolo. In questi centri abitati sono state eseguite numerose evacuazioni e molte altre ne rimangono da svolgere. I livelli delle acque in generale si stanno leggermente abbassando, ma l'allerta resta alta. Anche in vista delle ulteriori piogge previste nei prossimi giorni che tuttavia, almeno sulle zone alluvionate dell'Emilia Romagna, non dovrebbero essere copiose come quelle delle ore appena trascorse.

Un video girato da un elicottero dei vigili del fuoco documenta la situazione a Sant'Agata sul Santerno, comune di neanche tremila abitanti a metà strada tra Bologna e Ravenna. Le immagini parlano da sole e mostrano un paese completamente sott'acqua. Le strade sono colate di fango e il borgo, almeno dall'alto, sembra avvolto da un'atmosfera spettrale.

I soccorsi vanno avanti, nonostante le difficoltà dovute alla grande dimensione dell'evento e alla forte corrente dell'acqua. Il sindaco del comune, Enea Emiliani, ha fatto sapere che i vigili del fuoco e la protezione civile stanno operando ininterrottamente con elicotteri e gommoni. A dare manforte si è aggiunto anche l'esercito. "Dopo l'isolamento in municipio siamo tornati operativi per tenere i contatti con la prefettura e i soccorritori" ha scritto il primo cittadino sui social. "I principali problemi riscontrati sono mancanza di medicinali, cibo, acqua ed energia elettrica per ricaricare i telefoni. Non vi muovete, restate ai piani superiori. Mantenete la calma, resistete. Per le segnalazioni utilizzate il 115 o il 118".