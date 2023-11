Le lacrime di chi ha perso tutto nell'alluvione: "Sacrifici di una vita cancellati in pochi minuti"

A Campi Bisenzio (Firenze) non si spala solo fango, ma anche lacrime. Lacrime di coloro che hanno perso tutto o quasi per l'alluvione Girando per le vie della città c'è chi piange e chi si dispera, perché i danni sono ingenti.

"Siamo rovinati, abbiamo perso tutto", racconta disperato il papà di Melita, proprietaria di un salone di bellezza che aveva appena aperto da un anno nel centro di Campi. "Avevo investito tutto in questa attività – dice la titolare -. Lavoravo come dipendente, poi ho realizzato il sogno di aprire questo negozio per fornire servizio di parrucchiere ed estetista".

Melita, insieme ai genitori e a qualche amico, spala da ore per cercare di raccogliere quel poco che l'acqua e il fango non hanno distrutto. Tra prodotti e macchinari, si stima migliaia di euro di danni. "Finora non ho ricevuto aiuto da nessuno se non dai ragazzi della Curva Fiesole, che spesso vengono additati come dei delinquenti. Come faremo a ripartire?".

La stessa sorte è capitata a Sergio, proprietario insieme al figlio della mesticheria Daniele. "La situazione è drammatica. Computer, stampanti, compressori, prodotti: tutto da buttare". Facendo un giro nel negozio, Sergio mostra dove l'acqua è arrivata e cosa gli ha portato via. "Facendo una stima, siamo già a 40.000 euro di perdita. E ancora dobbiamo finire di ripulire tutto. Avevamo comprato questo negozio da tre anni, cominciavamo ora a rientrare da tutti gli investimenti che abbiamo fatto".

Tanta disperazione anche nelle abitazioni private, dove i cittadini si chiedono come faranno a ripartire. C'è chi ha comprato da poco casa, chi magari si stava occupando di ristrutturarla, investendo migliaia di euro. "Abbiamo perso due moto e tre auto – ci racconta un ragazzo impegnato a spalare insieme alla madre – ma ciò che sarà difficile è toglierci quelle immagini dalla mente quando l'acqua ha ricoperto tutto".