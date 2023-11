Nuovo allarme meteo, in Toscana 1.200 evacuati. I sindaci: "Salite ai piani alti delle case"

Dopo una brevissima tregua torna il maltempo e torna anche la paura, soprattutto in Toscana dove l'alluvione di appena 48 ore fa ha lasciato una scia di danni e sette vittime (c'è ancora un disperso). Quella tra sabato e domenica è stata una notte di allerta. Circa 1.200 le persone costrette a lasciare le proprie case a scopo precauzionale. Soccorritori mobilitati, corsi d'acqua sorvegliati speciali.

Le evacuazioni sono state disposte nei comuni di Montemurlo, Montale e Prato in corrispondenza delle rotture dei torrenti Agna e Bagnolo. Sono stati allestiti punti di accoglienza negli spazi comunali e palestre.

"Salite ai piani alti"

La nuova esondazione del torrente Stella ha allagato Quarrata (Pistoia) e il sindaco Gabriele Romiti parla di situazione critica. "A causa delle forti piogge cadute sulle zone già alluvionate, la situazione sulla Stella al ponte Torto è molto critica. Si avverte la popolazione di salire ai piani alti degli edifici e di non scendere assolutamente in strada", ha scritto Romiti su Facebook, e ha avvertito: "Si prevedono problemi anche per il vento forte: se potete, non mettetevi in viaggio".

Migliaia di richieste di aiuto

Dall'inizio dell'emergenza ci sono state oltre 38mila chiamate al numero unico 112 da parte dei cittadini toscani. "Continua il lavoro dei nostri operatori del Nue 112 che stanno dando il massimo per rispondere a tutte le esigenze", scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Il governatore ricorda che è "pienamente operativa tutta la rete ospedaliera da Lucca, Pistoia a Careggi che ricevono le urgenze per il Pronto Soccorso di Prato. I problemi alla dialisi sono in via di risoluzione, il nostro sistema di Protezione Civile porta i pazienti ai piani superiori se hanno bisogno di lettiga".

#Maltempo #Toscana, oltre 3.000 interventi in 48 ore, 656 #vigilidelfuoco al lavoro con 192 mezzi, di cui 4 anfibi, tra Firenze, Prato, Pistoia, Livorno e Pisa.

Nella clip le operazioni delle squadre riprese dall'elicottero Drago in ricognizione su Campi Bisenzio (FI) #4novembre pic.twitter.com/vPfzsnr87P — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 4, 2023

Senza luce e acqua

Ci sono poi circa cinquemila persone ancora senza corrente elettrica. Giani precisa che sono in corso interventi "per il ripristino di acqua potabile con Publiacqua e utenze dell'energia elettrica con Enel (4.640 quelle senza corrente). Abbiamo predisposto fin dalle prime ore dell'emergenza la gestione dei rifiuti e dei fanghi con la nostra Agenzia regionale per la protezione ambientale e Alia in modo da ammassare e liberare le strade il prima possibile".

Le vittime dell'alluvione in Toscana

Nella giornata del 4 novembre è salito a sette il bilancio delle vittime dell'alluvione in Toscana. Antonino Madonia, 70 anni, e la moglie Teresa Perone, 65 anni. Mentre tornavano in auto verso casa a Lamporecchio (Pistoia) sono stati travolti dalla furia delle acque. A Montemurlo, in provincia di Prato, l'esondazione del torrente Bagnolo ha provocato due vittime. Teresa Pecorelli, 84 anni, stava cercando di svuotare il suo appartamento dall'acqua ha accusato un malore. Alfio Ciolini, 85 anni, è stato trovato con la testa riversa nell'acqua, morto annegato, in una stanza della sua abitazione al pian terreno nella frazione di Bagnolo. Il pensionato aveva difficoltà di deambulazione. A Prato un uomo di 73 anni è rimasto folgorato nella sua casa di via Cantagallo mentre cercava di staccare la corrente elettrica. In provincia di Livorno è morta Giovanna Innocenti, 83enne livornese, ospite della casa di riposo privata "Il Molino" di Rosignano Marittimo. È stato ritrovato morto sabato 4 novembre il 69enne disperso da giovedì scorso a Campi Bisenzio. Si tratta di Gianni Pasquini. La salma è stata ritrovata dai vigili del fuoco in un campo di mais vicino alla rotonda tra via Allende e via Michelucci.

C'è però ancora un disperso a Prato. Si tratta di un anziano di 84 anni: l'uomo si era recato nel pomeriggio del 3 novembre in auto in uno studio medico ma non ha fatto rientro a casa. I carabinieri hanno ritrovato l'auto vicino al greto di un torrente a Galceti.

I vigili del fuoco sono poi impegnati nell'attività di ricerca di due persone disperse tra l'aquilano e il confine con il Lazio.

Nel Bellunese si teme per Walter Locatello, vigile del fuoco di 42 anni che nel tardo pomeriggio del 2 novembre è scivolato nel canale Rui tra gli abitati di Puos D'Alpago e Bastia. Locatello stava sistemando alcuni sacchi di sabbia per far fronte alla forte ondata di maltempo che ha investito la regione. Era libero dal servizio, ma stava dando una mano come volontario.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp