Toscana in ginocchio: oltre 20mila persone senza luce. Sei vittime e due dispersi

Un'intera regione ferita. L'alluvione che ha sconvolto la Toscana settentrionale lascia dietro di sè un paesaggio stravolto: allagamenti, smottamenti, frane. Sono centinaia gli sfollati, 20mila almeno le famiglie ancora senza elettricità. I danni alle case e alle aziende invase dal fango non sono ancora calcolabili. E poi c'è il prezzo più alto: sei vittime e due dispersi.

Per far fronte alla drammatica situazione il Consiglio dei ministri ha decretato lo stato di emergenza e stanziato i primi fondi.

L'area più colpita è quella di Campi Bisenzio, tra Firenze e Prato. Quella tra il 3 e il 4 novembre è stata una notte di lavoro per i soccorritori. E si guarda con preoccupazione alle prossime ore. Per oggi 4 novembre sono previsti temporali su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana con forti raffiche di vento.

?? #Alluvione, in #Toscana oltre 1.500 interventi di soccorso per far fronte ai danni causati dalla tempesta #Ciaran. A Firenze, Prato, Pistoia e Pisa operativi 617 #vigilidelfuoco. Nella clip i soccorsi a Campi Bisenzio [#3novembre 20:45] pic.twitter.com/tShn2DWkbp — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 3, 2023

Chi sono le vittime dell'alluvione in Toscana

Nel tardo pomeriggio di giovedì 2 novembre, mentre tornavano in auto verso casa a Lamporecchio (Pistoia) Antonino Madonia, 70 anni, e sua moglie Teresa Perone, 65 anni, sono stati travolti dalla furia delle acque. Erano al telefono con la figlia quando il ponte di via Podere Videtto nel comune di Lamporecchio quando la strada ha ceduto e loro auto si è ribaltata. Il corpo di Madonia, ex macellaio molto conosciuto a Lamporecchio, è stato recuperato il 3 novembre intorno a mezzogiorno a circa tre chilometri di distanza dall'auto. Quello della moglie è stato individuato diverse ore dopo.

A Montemurlo, in provincia di Prato, l'esondazione del torrente Bagnolo ha provocato due vittime. Si tratta di anziani che non sono riuscite a mettersi in salvo ai piani alti delle loro case. Teresa Pecorelli, 84 anni, stava cercando di svuotare il suo appartamento dall'acqua ha accusato un malore. Alfio Ciolini, 85 anni, è stato trovato con la testa riversa nell'acqua, morto annegato, in una stanza della sua abitazione al pian terreno nella frazione di Bagnolo. Il pensionato aveva difficoltà di deambulazione e molto probabilmente non è riuscito a raggiungere il piano superiore della casa. Ci ha provato, è scivolato e l'acqua lo ha sopraffatto.

A Prato un uomo di 73 anni è rimasto folgorato nella sua casa di via Cantagallo mentre cercava di staccare la corrente elettrica.

In provincia di Livorno è morta Giovanna Innocenti, 83enne livornese, ospite della casa di riposo privata "Il Molino" di Rosignano Marittimo. Dalle prime ricostruzioni, non è ancora chiara la causa del decesso. Un malore potrebbe aver colpito l'anziana durante le operazioni di soccorso ed evacuazione dalla rsa oppure potrebbe essere stato un annegamento. Il decesso è sarebbe avvenuto mentre erano in corso le operazioni di evacuazione dell'edificio in cui erano ospitate 22 persone non autosufficienti.

A Montale, in provincia di Pistoia, è morta per un malore nella sua casa Loriana Giaccherini, 68 anni. A causare il decesso potrebbe essere stato lo spavento per il nubifragio. Quando sono arrivati i soccorritori con il gommone, la donna era già morta. (Il suo nome non è inserito nel conteggio ufficiale delle vittime dell'alluvione da parte della autorità anche se avvenuto nel contesto dell'emergenza, ndr)

Ci sono anche due dispersi. A Campi Bisenzio (Firenze) non si ha più notizie dalla serata del 2 novembre di un uomo di 69 anni.

A Prato non si trova invece un anziano di 84 anni: l'uomo si era recato nel pomeriggio del 3 novembre in auto in uno studio medico ma non ha fatto rientro a casa. I carabinieri hanno ritrovato l'auto vicino al greto di un torrente a Galceti, nel comune di Prato.

Campi Bisenzio al buio

L'area più colpita dal maltempo è quella di Campi Bisenzio. Oltre cento gli sfollati. A ventiquattore dall'alluvione sono circa ventimila le persone senza acqua e luce. Il Comune ha reso noto che Enel sta intervenendo ma sono tante anche le cabine inondate dal fango. Numerose le abitazioni e le cantine allagate ancora da liberare dal fango.

"La situazione è drammatica - racconta a FirenzeToday un ragazzo che è stato recuperato dai vigili del fuoco mentre cercava di andare ad aiutare i genitori -. Fortunatamente sono stati assistiti da mio fratello, che però è rimasto bloccato in casa con loro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In ginocchio le zone industriali di Cantagallo e Vaiano. A Seano l’impianto dell’acqua potabile è allagato. "Stiamo facendo arrivare altre idrovore più potenti per ripristinarlo quanto prima", spiega il governatore toscano Eugenio Giani "Abbiamo chiesto lo stato d'emergenza per 7 province, che il governo ha tradotto in emergenza nazionale dopo il colloquio che abbiamo avuto con la premier Meloni - ha detto Giani al Tg4- abbiamo avuto un colloquio molto importante anche col presidente della Repubblica, quindi ringrazio tutta la vicinanza delle istituzioni dello Stato e delle altre Regioni. La situazione è più accentuata nella provincia di Prato, nella provincia di Firenze nelle valli del Bisenzio e dell'Ombrone, e nella provincia di Pistoia laddove a Quarrata la situazione è molto grave. Abbiamo a Montemurlo la situazione più drammatica, cerchiamo attraverso le idrovore e l'azione della protezione civile di riportare il prima possibile alla normalità la situazione".

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp