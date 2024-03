La tragedia dei 5 alpinisti morti nella tempesta: "Presi dal panico, ognuno ha cercato di salvarsi in modo diverso"

Presi dal panico, disorientati, avevano cercato di scavare una buca nella neve per ripararsi dalla bufera, ma nulla è servito a salvarli. Sono morti così cinque dei sei alpinisti dispersi nella giornata di sabato sul versante svizzero delle Alpi, i cui corpi sono stati recuperati a Zermatt, nella zona della Tete Blanche, a circa 3.500 metri di quota.

Manca ancora un corpo all'appello, mentre le pessime condizioni meteorologiche continuano a rendere difficile le operazioni di ricerca. Una morte straziante, avvenuta per assideramento: "Ci siamo trovati di fronte una brutta scena. Avevano cercato di costruire una grotta per proteggersi dal vento e dal freddo. Non erano tutti insieme, probabilmente sono stati presi dal panico e ognuno ha cercato una via per salvarsi. Sono morti congelati", spiega il capo del soccorso dell'Air Zermatt. La Procura di Sion ha aperto un’inchiesta. "Vogliamo capire la cronologia degli eventi che ha portato a questa tragedia", ha affermato la procuratrice generale Béatrice Pilloud.

I sei, di età compresa tra i 21 e i 58 anni, erano tutti scialpinisti esperti. Cinque di loro appartenevano a una stessa famiglia del Vallese (tre fratelli, uno zio e un cugino), mentre la sesta persona è un'amica di famiglia originaria di Friburgo. Il gruppo era partito di buon mattino da Zermatt per raggiungere Arolla, vicino al confine con l’Italia, in condizioni meteo relativamente buone. Ma, improvvisamente, sono stati colti da una bufera che non gli ha permesso di proseguire, bloccandoli prima che potessero terminare il passaggio vicino al monte Cervino, che in Svizzera assume il nome di Matterhorn.

La chiamata d'emergenza partita da uno degli alpinisti

"Abbiamo fatto tutto il possibile per salvarli, ma a volte dobbiamo inchinarci alla natura", ha affermato in conferenza stampa Christian Varone, comandante della polizia cantonale del Vallese.

A dare l'allarme nel pomeriggio di sabato era stato un familiare che aspettava il gruppo ad Arolla. Una chiamata d'emergenza disperata è arrivata anche da uno degli alpinisti, che nonostante la bufera è riuscito per pochi secondi ad utilizzare il telefono. La telefonata ha permesso di individuare, per quanto in maniera imprecisa, il punto in cui i sei erano dispersi. Immediate le operazioni di soccorso, che hanno visto il dispiegamento di 11 mezzi e 35 uomini che hanno setacciato ogni anfratto nei pressi del Matterhorn.

A notte inoltrata, le condizioni meteo sono ulteriormente peggiorate e non hanno permesso di proseguire le ricerche. Al mattino successivo sono le riprese le perlustrazioni anche con gli elicotteri, che hanno posto fine alla speranza.

I cinque corpi sono stati ritrovati in punti differenti, probabilmente ognuno ha tentato di salvarsi in modo diverso, una volta sopraggiunto il panico. In casi del genere "si prova sempre a rimanere in contatto, poi bisogna vedere anche i mezzi che si hanno a disposizione, c'è purtroppo la questione della batteria" del telefono, ha spiegato ancora il comandante della polizia Varone. I soccorritori hanno lavorato "fino all'estremo limite delle loro possibilità", ha aggiunto, parlando di condizioni meteorologiche "catastrofiche". La "speranza" è di poter trovare ancora in vita la donna ancora dispersa, ma è impossibile non essere "realisti" viste anche le condizioni meteo che hanno continuato ad imperversare nelle ultime 48 ore.