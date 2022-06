"Non hai scelto me": l'amante che ha accoltellato l'ex e la moglie per vendetta

Forse non voleva rassegnarsi all'idea di non essere stata "scelta". Per questo motivo, nel tentativo di un ultimo chiarimento, ha accoltellato lui e la compagna, sopraggiunta per difendere il suo uomo. È il dramma della gelosia che di è consumato all'interno di un appartamento in viale Lincoln, nel rione Acquaviva a Caserta, dove una coppia è stata accoltellata dall'amante ucraina di lui. Dagli accertamenti realizzati dai militari della compagnia di Caserta, è emerso che la donna si è recata verso le 23 a casa della coppia per raccontare alla compagna legittima la vita parallela dell'uomo, probabilmente per vendicarsi e accecata dalla gelosia.

Ne è nata una discussione molto accesa e in un raptus di follia A.H., 32enne ucraina, con un coltello da cucina ha inferto numerose coltellate al basso ventre e in più punti dell'addome all'uomo. Nel tentativo di salvare l'uomo dalla furia dell'amante, la compagna è stata colpita con quattro coltellate ad una spalla. Le urla delle due vittime hanno attirato l'attenzione dei vicini che hanno allertato i carabinieri. Una pattuglia è intervenuta sul posto riuscendo a ricostruire la dinamica di quei concitati momenti. La coppia è stata poi trasportata presso l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. La donna è stata dimessa nel corso della notte, l'uomo è stato operato d'urgenza ed è ancora in prognosi riservata.

A.H. è stata rintracciata dai militari e arrestata con l'accusa di tentato omicidio. Presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere è in corso l'udienza di convalida dell'arresto.