Chi ha ucciso Alika, l'ambulante nigeriano di Civitanova massacrato a colpi di stampella

Alika Ogorchukwu è stato ucciso in pieno giorno, per strada, davanti a tutti. Alika, nigeriano, aveva 39 anni e faceva il venditore ambulante a Civitanova Marche, in provincia di Macerata: il suo volto lo conoscevano in tanti. "Una persona tranquilla" il giudizio comune. Eppure Alika ieri, 29 luglio, è stato picchiato a morte nel primo pomeriggio nella via centrale di Civitanova. Un operaio di 32 anni, Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, è stato arrestato e oggi, 30 luglio, ha confessato. Un episodio che ha lasciato tutti sotto choc. A neppure 24 ore dal delitto resta il dolore della moglie di Alika sul perché nessuno lo abbia aiutato nonostante in strada ci fossero altre persone.

La confessione: "Chiedo scusa alla famiglia"

Una furia implacabile, immortalata dalle telecamere di sicurezza della zona. Ora Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, 32 anni, ha confessato: "Chiedo scusa alla famiglia della vittima", le sue parole affidate ai legali nel corso di un colloquio. Dalla ricostruzione fornita dall'uomo, tra lui e il cittadino nigeriano sarebbe nata una lite perché "l'ambulante chiedeva insistentemente l'elemosina e ha anche tenuto per un braccio la mia fidanzata". Ferlazzo, di origini salernitane, lavorava da poche settimane in una fonderia di Civitanova Alta.

Le immagini e le testimonianze

In tanti hanno assistito all'omicidio di Alika Ogorchukwu ma nessuno ha separato la vittima dall'aggressore. C'è chi ha ripreso tutta la scena con il cellulare e i video sono nelle mani della polizia, c'è chi ha urlato "Così lo uccidi", ma senza muovere un dito. Qualcuno ha chiamato la polizia, altri il 118, ma era già troppo tardi.

Il movente dell'omicidio è quello che viene catalogato come "futili motivi". Inseguito, picchiato con la stampella e poi finito a mani nude. Così Filippo Claudio Ferlazzo ha ucciso Alika Ogorchukwu, nel centralissimo corso Umberto I. Proprio il fatto che l'omicidio si sia consumato nella via principale della cittadina ha agevolato l'attività investigativa, come è stato spiegato stamane nella conferenza stampa in commissariato. Oltre ai numerosi testimoni, infatti, sono state visionate le immagini del sistema di videosorveglianza del Comune: in quel tratto numerose le telecamere presenti. Ferlazzo, 32 anni, ha inseguito l'ambulante nigeriano 39enne, e "lo ha dapprima colpito con una stampella e poi l'ha finito colpendolo ripetutamente a mani nude", è stato detto in conferenza stampa. Dopo aver tramortito Ogorchukwu, Ferlazzo gli ha anche sottratto il cellulare. Il 32enne è stato rintracciato dai poliziotti e arrestato poco dopo con l'accusa di omicidio volontario e rapina. Oggi a Civitanova, intanto, si è tenuta una manifestazione della comunità nigeriana

La ricostruzione della polizia

L'aggressore ha inseguito la vittima, prima l'ha colpita con una stampella, l'ha fatta cadere a terra, e l'ha finita fino a causarne la morte colpendola ripetutamente con le mani nude. Poi, dopo averla tramortita, ha sottratto il cellulare. Sarebbe questa, secondo la polizia, la ricostruzione dell'aggressione e uccisione di Alika. Nel corso di una conferenza stampa al commissariato di Civitanova gli investigatori hanno spiegato che per ricostruire la dinamica sono stati ascoltati testimoni ed esaminati i filmati della videosorveglianza. Le indagini si sono sviluppate attraverso la testimonianza di persone informate sui fatti che avevano assistito all'aggressione e tramite la visione delle immagini di videosorveglianza del comune visto che il fatto è accaduto lungo il corso principale di Civitanova.