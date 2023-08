L'amministratore condominiale tenta di dare fuoco a un inquilino dopo una lite

Una riunione di condominio (relativa a più caseggiati) ha rischiato di diventare infuocata nel senso più letterale del termine nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 9 agosto, al pianterreno del condominio di via Ivrea 18, a Torino.

Stanco di sentirsi accusare di avere fatto sparire del denaro (sull'accaduto sono in corso accertamenti ma le persone che pensano che lo abbia fatto sono molto numerose), l'amministratore del condominio, un italiano di 69 anni residente in città e con studio poco distante, ha rovesciato su un avvocato invitato da alcuni condomini, italiano 56enne residente anche lui in zona, una borraccia piena di liquido infiammabile e ha tentato di appiccare le fiamme con un accendino, che però non ha funzionato. L'uomo si è quindi salvato per un caso fortuito.

A quel punto i presenti hanno separato i due uomini e hanno chiamato i carabinieri, che giunti sul posto hanno arrestato l'amministratore di condominio con l'accusa di tentato omicidio. I militari del nucleo radiomobile cittadino dell'Arma hanno fatto poi un sopralluogo nello studio dell'uomo, trovando un liquido compatibile con quello versato addosso alla vittima, che non ha riportato alcun danno a parte lo spavento.

Una richiesta di revoca giudiziale per l'amministratore

Uno dei condomini amministrati dall'arrestato, quello di corso Brescia 33-35 e via Alessandria 24-26-28-30, ha presentato nei suoi confronti una richiesta di revoca giudiziale che verrà discussa il prossimo 13 settembre 2023 proprio per i suoi presunti inadempimenti. I proprietari, una quarantina di condomini rappresentati dall'avvocato Emanuela Peracchio, accusano l'uomo di non avere pagato le utenze condominiali di cui loro avevano già versato l'intero ammontare. In alcuni casi le utenze sono state staccate dalle società che le erogano.