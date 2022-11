Amore virtuale e campanelli d'allarme: "L'educazione digitale deve iniziare già da bambini"

Il web, da un lato fonte di conoscenza e mezzo di comunicazione planetario, dall'altra un pianeta oscuro e intangibile, che nasconde pericoli di ogni sorta. Come un bosco avvolto nella nebbia, internet funge da rifugio per le anime sole, attrae e affascina, soprattutto i più giovani, ma allo stesso permette agli abitanti virtuali di mistificare la verità, giocando su quella linea sottile che separa la finzione dalla realtà. Truffe e raggiri, catfishing e sostituzione di persona, sono soltanto alcuni dei fenomeni "tossici" che trovano spazio grazie ad un utilizzo scorretto dei social, comportamenti da cui stare alla larga per evitare conseguenze tragiche, come quelle che hanno portato alla morte di Daniele, il 24enne di Forlì che nel settembre 2021 si è tolto la vita dopo aver scoperto che la ragazza con cui aveva intrecciato una relazione amorosa virtuale era in realtà un uomo di 64 anni, che per irretirlo aveva impersonato sui social anche il fratello e un'amica della falsa Irene.

Una storia conclusasi nel peggiore dei modi, ma che fornisce diversi spunti di riflessione che riguardano l'approccio dei giovani alla Rete e i rischi che possono correre. Come nascono questi fenomeni? Quali precauzioni si possono prendere? Ne abbiamo parlato con Deborah Capasso de Angelis, presidente dell’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti (ANCRIM).

Cosa spinge un uomo a fingersi una o più persone con lo scopo di irretire un giovane?

"Bisogna partire dalla definizione di virtuale: "virtuale è una realtà che ha l'effetto di un qualcosa di vero, ma non ha la sua forma autentica. È una simulazione o sostituzione". Sebbene ormai di uso quotidiano e comune, il web permette di essere "altro da sé", la nostra identità può subire un processo di decentralizzazione, si usa il proprio essere tecnologico per dar forma ad un’immagine complementare di sé stessi. Tale condizione sarebbe impossibile da celare a lungo termine nella vita reale. Il caso di cui parliamo in realtà richiama il più ampio e ben noto fenomeno del “catfishing” in cui una persona cela la sua vera identità per crearne una diversa in cui esprimere sentimenti, tendenze, idee, opinioni, devianze e/o comportamenti che nella vita reale normalmente sarebbero negati o non accettati socialmente, ciò alleggerisce il carico della responsabilità delle proprie azioni e procura un beneficio a livello psicologico. L’anonimato, infatti, garantisce di non dover temere delle conseguenze delle proprie azioni, in casi simili il web funge da propulsore all’azione: celandosi dietro uno schermo si ha la possibilità di interagire con gli altri in maniera gratificante e appagante, l’immagine che ne risulta è sicuramente un’immagine pro-sociale del sé".

In casi simili i profili fake vengono utilizzati per portare avanti delle vere e proprie truffe con continue richieste di denaro, ma non in questo caso. Allora quale può essere la causa scatenante di questo comportamento?

"In questo caso specifico si è assistito al “gioco della simulazione”, un terreno nel quale non si è costretti dalle solite inibizioni e dove fallire non è pericoloso; “giocando” in questo modo si prende maggiore coscienza di cosa comporti essere del sesso opposto. In casi estremi, la creazione di un’identità nel mondo virtuale, che può nascere da una sfida o da una semplice curiosità, può diventare una dipendenza e in particolare nel caso in cui la nostra "cyber-persona" incontra un’accoglienza positiva dal soggetto prescelto per la nostra simulazione rispondendo all’alter ego-identità virtuale come se fosse reale. Il rinforzo positivo in questa attività esercita una forte attrazione, soprattutto per persone fragili e introverse le quali, non vivendo ricompense positive da stimolazioni sensoriali del mondo tangibile, insistono nel “gioco” compiacendosi della loro abilità".

Quale legame si crea tra la vittima e il suo "carnefice"? Quale meccanismo non consente alla vittima di staccarsi?

"Il virtuale, proprio perché può essere considerato un modo di essere che concede margini ai processi di creazione e apre a prospettive future, favorisce l’idealizzazione che si fa nei confronti di chi sentiamo online portando, spesso, ad un attaccamento notevole verso l’altra persona. Allo stesso tempo, però, sono possibili sentimenti di timore in vista della possibilità di incontrare il nostro interlocutore; in realtà questo “scoprirsi seppur vestiti da uno schermo”, genera paura ed attrazione allo stesso tempo. Dietro le parole, le immagini, le emozioni scambiate in un non luogo, qual è il virtuale, il rapporto con l’altro è totalmente diverso da come potrebbe avvenire in una relazione faccia a faccia, ci si mostra privi di inibizioni, scoprendo i lati più intimi e profondi del nostro essere. Diventa assolutamente difficile, in una società dell’apparire, della privacy, della distanza emotiva dall’altro non essere ingoiati in una spirale di assoluta piacevolezza e abbandono, la sensazione liberatoria che deriva da tali interazioni è terapeutica ed appagante".

Dalle indagini sul caso di Daniele è emersa una fitta rete di messaggi, con il giovane che ha più volte manifestato il suo malessere, prima di scoprire che la ragazza che credeva di amare non esisteva. Quanto pesa tutto questo nella tragica decisione presa dal 24enne?

"La relazione di Daniele e Irene, seppur virtuale, era connotata da tutti quegli aspetti sopra decritti, fortemente intima e pregnante di significati condivisi soltanto da loro due. Caratterizzata da un sentimento di profonda fiducia, dalla consapevolezza del voler descrivere il lato più sensibile e più fragile di sé stessi. Manifestare il proprio malessere presuppone, per ognuno di noi, piena e incondizionata fiducia nell’altro. Il cozzare contro una realtà così crudelmente diversa, mina nel profondo il senso del proprio essere, destabilizza e rende insicuri. “Come ho potuto che ciò accedesse?” La domanda sorge spontanea, - spiega la criminologa a Today - ci vuole molto coraggio ad ammettere di essere stati incauti e ad ammettere che il nostro interlocutore ha intenzionalmente tradito la nostra fiducia e noi lo abbiamo reso possibile. Se poi non otteniamo il dovuto conforto dalle persone significative intorno a noi e se, cosa ben più grave, avviene quel che possiamo definire il vilipendio della vita privata, il carico diventa insostenibile e l’epilogo è la tragica decisione presa da Daniele".

Quali comportamenti e campanelli d’allarme possono notare le famiglie per evitare che drammi del genere si ripetano?

"Dall’ingresso nella nostra vita del mondo virtuale che tanto ha facilitato il nostro quotidiano e che tante opportunità offre, abbiamo imparato, anche e purtroppo, che l’ingresso dell’informatica ha anche orientato molte azioni criminali producendo nuovi profili di personalità dei delinquenti, rendendo “adatti” al crimine soggetti diversi dai comuni criminali del passato. L’uso della rete può generare, in alcuni soggetti, delle alterazioni della percezione del crimine, facilitando comportamenti criminali difficilmente attuabili, dagli stessi individui, fuori dal cosiddetto “cyberspazio”. Il caso in esame può essere considerato sicuramente ad esempio di quanto appena affermato. Il controllo dell’uso dei mezzi informatici deve essere capillare fin dalla tenera età, l’educazione al digitale dovrebbe diventare materia scolastica sin dalla scuola primaria, la debolezza educativa porta ad un cattivo uso della rete, con conseguenze talvolta tragiche a cui assistiamo quotidianamente e che, sempre più spesso, sono oggetto di studio e di adeguamenti da parte della giurisprudenza. Pensiamo al cyber bullismo, al porn revenge, ai cosiddetti “giochi virtuali”, allo stesso catfish, solo per citarne alcuni. Punire i reati informatici dopo che sono stati commessi è sicuramente giusto ma la chiave per evitare che essi avvengano è la prevenzione che può avvenire solo e soltanto con una sana educazione e una corretta informazione sui pericoli e i rischi della rete. Importante ruolo in questa direzione sono le figure genitoriali prima e le istituzioni poi, educare i nativi digitali alla gentilezza, alla narrazione di sé, a verbalizzare stati d’animo e difficoltà e ad ascoltare l’altro, a stare disconnessi per un dato tempo dalla rete, aiuterebbe in questo momento storico e sociale in cui l’interazione con l’altro è connotata da una comunicazione rapida e simbolica".

La gestione del caso da parte dei media è stata in alcuni casi criticabile. Dopo il servizio delle Iene, che lo aveva reso riconoscibile, e la seguente gogna mediatica, anche il 64enne si è tolto la vita. Come andava gestita una situazione del genere? Cosa differenzia i due comportamenti che hanno poi avuto il medesimo tragico epilogo?

"Credo fortemente che situazioni del genere debbano essere gestite esclusivamente da professionisti competenti. La stampa e i mezzi d’informazione tutti dovrebbero occuparsi di portare alla cronaca fatti narrati nella maniera più oggettiva possibile, senza cadere nella trappola del sensazionalismo e, soprattutto, nella spettacolarizzazione del disagio e della sofferenza altrui per fini tutt’altro che nobili e meno che meno necessari. Il pubblico non ha bisogno di veder coltivato il proprio interesse morboso per vicende fuori dall’ordinario, non ha bisogno di “mostri”; in vicende come questa quel che si narra non è la straordinarietà ma è uno spaccato di vita quotidiana che, purtroppo, avviene con frequenza e che andrebbe portato alla cronaca avvalendosi della consulenza di professionisti affinché si possa rendere un servizio utile e una corretta informazione alla comunità. Il rischio, ben confermato dalla vicenda in oggetto, è ottenere per la vittima l’effetto di incorrere in un fenomeno ben noto che è quello della ri-vittimizzazione, in cui la persona offesa viene esposta pubblicamente, con le sue fragilità e le sue sofferenze a cui viene chiesto in maniera più o meno esplicita, di giustificare le sue azioni e il suo sentire. Allo stesso tempo, il carnefice viene giustiziato senza diritto di replica, in un sommario processo che niente dice delle dinamiche psico-sociali che sottendono un comportamento deviante. Nessuna considerazione del fatto che sia vittima sia carnefice non siano avulsi da un sistema relazionale vero, reale, autentico e che una simile esposizione coinvolga anche interi nuclei familiari e sociali, spesso anche con presenza di minori. Accusatori contro accusati, gogna pubblica ampliata, esponenzialmente estesa tramite i mezzi di comunicazione. L’epilogo, in questo caso ma non solo, per vittima e carnefice è lo stesso: il peso della considerazione sociale schiaccia due vite e tutti i loro cari che restano in vita".