C'è un allarme anarchici a Sanremo

Con l'allarme di possibili azioni dei gruppi anarchici, per il caso Cospito, il festival di Sanremo in partenza martedì 7 febbraio si blinda. Ci saranno controlli con metal detector ai varchi della "zona rossa" attorno al teatro Ariston, e opereranno anche le unità speciali, tra cui i reparti di prevenzione crimine, unità antiterrorismo e specialisti della cyber sicurezza. E ancora: è previsto l'utilizzo delle telecamere pubbliche di videosorveglianza, ci saranno controlli in mare per Costa Smeralda e più sorveglianza con ulteriori 150 unità al giorno, oltre ai cento uomini già presenti.

"Il dispositivo è stato rafforzato a prescindere da un'allerta specifica per garantire la sicurezza dell'evento", ha spiegato il questore di Imperia Giuseppe Peritore. Il dispositivo di sicurezza è stato reso ufficiale nella riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal neo prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, a cui è seguito un tavolo tecnico in questura coordinato dal questore Peritore.

"Nel corso del tavolo tecnico - ha spiegato il questore di Imperia - è stato valutato l'impiego di dispositivi di rinforzo messi a disposizione dal dipartimento di pubblica sicurezza. Si tratta di 150 uomini che si aggiungono ai cento impiegati a livello territoriale, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza".

Peritore ha specificato che "l'impianto si basa sull'intensificazione e il controllo del territorio con un presidio fisso rinforzato sugli obiettivi dove si svolgono le manifestazioni. Per la gestione delle operazioni è stata attività un'unità di crisi, in commissariato a Sanremo, con rappresentanti di tutte le forze di polizia e componenti della Rai".