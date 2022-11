Anastasia, uccisa con tre coltellate: bloccato l'ex marito

È stata trovata senza vita, uccisa con almeno tre coltellate, Anastasia Alashiri, la 23enne di origini ucraine scomparsa da alcuni giorni da Fano, nella provincia di Pesaro e Urbino. Il cadavere della ragazza, che era madre di un bambino di due anni e faceva la cameriera in un ristorante di Fano, di proprietà del deputato, ex assessore regionale Mirco Carloni, è stata rinvenuto stamattina: il corpo presentava ferite da arma da taglio in diverse parti del corpo, tra cui collo e torace.

Anastasia Alashiri, uccisa con tre coltellate

Secondo i primi dettagli che emergono dalle indagini, sembra che i carabinieri e i vigili del fuoco abbiano rinvenuto il cadavere della donna all'interno di una valigia, con il coltello poco distante, nei pressi del torrente Arzilla. Le forze dell'ordine hanno arrestato l'ex marito, un pasticciere con doppia nazionalità ucraina ed egiziana: l'uomo è stato fermato alla stazione centrale di Bologna mentre tentava di scappare.

A denunciare la scomparsa della giovane mamma erano stati i colleghi dell'osteria La Peppa di Fano, dove la 23enne lavorava dallo scorso maggio. Sembra che la donna fosse tornata dall'ex marito per prendere alcuni effetti personali, così da poter iniziare un nuovo capitolo della sua vita con il nuovo compagno. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura, con una task force che ha utilizzato anche i cani molecolari, erano partite già nella giornata di ieri ed erano state concentrate nella zona in cui era stato rinvenuto il telefonino della donna. Nella mattina di oggi, lunedì 14 novembre, il tragico ritrovamento.

L’Osteria della Pappa di Fano, attraverso un toccante post su Facebook, ha espresso sgomento e condoglianze per il terribile destino toccato alla giovane Anastasia: "Abbiamo appreso del decesso di Anastasia Alashiri che lavorava dallo scorso maggio come cameriera nel nostro locale a Fano. La notizia ci ha sconvolto, la ragazza era molto brava e dimostrava grande dedizione per il suo lavoro. Sappiamo che dava lezioni di pianoforte nel tempo libero perché era la sua grande passione. Esprimo a nome mio, della mia famiglia e dei dipendenti le nostre più sentite condoglianze rimarrà sempre nei nostri cuori".