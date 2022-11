Uccisa dall'ex marito, ora il figlio di 2 anni è rimasto solo: "Aiutateci"

Era arrivato in Italia nel mese di marzo, sfollato dall'Ucraina in guerra, con la mamma 23enne Anastasiia Alashri di Kiev e il papà, un 42enne con doppia cittadinanza egiziana e ucraina. Ora a due anni si ritrova improvvisamente solo a Fano (nella provincia di Pesaro e Urbino), dopo che il padre ha ucciso a coltellate la madre che si era separata da quell'uomo portando via con sé il figlio. "Cerchiamo i parenti", è l'appello dei colleghi della vittima, che si era presto inserita nella realtà di Fano, dove lavorava come cameriera in un ristorante, dando occasionalmente lezioni di pianoforte.

Del piccolo ora si stanno occupando i servizi sociali del comune, che a Il Messaggero affermano: "È in sicurezza, dove non è possibile dirlo". Rintracciare i suoi parenti nell'Ucraina in guerra sarà difficile. Quando Anastasiia Alashri ha deciso di allontanarsi da casa e trovare un rifugio presso un amico, per sfuggire alle vessazioni alle quali la sottoponeva l'ex marito, aveva portato il figlio con sé. Durante le ricerche della donna, che inizialmente sembrava scomparsa, sono stati i suoi colleghi di lavoro del ristorante a tranquillizzare il piccolo e a coccolarlo. Il bimbo ha avuto così giochi, sorrisi e carezze, ignaro che il suo mondo stava per essere tragicamente sconvolto.

Il corpo della donna è stato ritrovato con i segni di tre coltellate: l'ex marito è stato bloccato alla stazione ferroviaria di Bologna, da dove presumibilmente stava cercando di lasciare l'Italia. Ora il figlio, a due anni, è rimasto solo. Servirebbe una mano, un aiuto, per trovare i suoi parenti.