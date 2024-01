Muore solo in casa, il corpo ritrovato dal fratello dopo anni: "Volevo riallacciare i rapporti"

Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato in una casa di Ancona. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'uomo sarebbe deceduto vari anni fa: il calendario appeso alla parete presentava ancora la data ferma al 2018. Ma la cosa sconvolgente è che nel condominio dove è avvenuto il decesso di Gianni Guidi, pensionato di 71 anni, nessuno si sia accorto di nulla. L'allarme è stato lanciato dal fratello, residente a Roma, che aveva provato a contattarlo telefonicamente, ma senza risultati: la sua linea telefonica era staccata. L'uomo aveva deciso così di recarsi personalmente nel capoluogo marchigiano e, dopo aver citofonato più volte senza ottenere nessuna risposta, ha chiamato il 112.

A quel punto sono entrati nell'abitazione gli uomini dei vigili del Fuoco e i sanitari che non hanno potuto che certificare l'avvenuta morte dell'uomo avvenuta in tempi non recenti. Secondo le prime ricostruzioni il decesso sarebbe da attribuire a cause naturali, probabilmente un malore nel sonno. La casa non presentava segni di disordine e la porta era chiusa dall'interno. Il pubblico ministero ha comunque avviato un'indagine sulla morte dell'uomo.

Rimane intanto la costernazione e lo stupore del fratello. I due erano nati ad Ancona, ma la famiglia si era poi trasferita a Roma. Tra i due non correvano buoni rapporti e da anni non si parlavano. "Noi siamo nati in quella casa di via Urbino – racconta il fratello Marco al Resto del Carlino – poi i nostri genitori si sono trasferiti nella capitale quando avevamo 6 e 8 anni. A Roma io ci sono rimasto per sempre, lui sentiva più il legame con Ancona e col passare degli anni questa vicinanza è aumentata, fino a quando, circa una dozzina d’anni fa credo, lui ha preso proprio la residenza qui".

Il fratello ha raccontato di come i loro rapporti si fossero interrotti completamente nel 2017 alla morte della madre e che era tornato per riallacciare i rapporti con il fratello e per fargli una sorpresa dopo tanti anni. Ma la sorpresa (macabra) è purtroppo toccata a lui. Con un'evidenza che purtroppo rende ancora più drammatica una morte: in anni di silenzio nessuno si è mai accorto della scomparsa del signor Guidi.