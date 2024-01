Andrea Beluzzi ucciso a coltellate in casa, fermato il coinquilino: è accusato di omicidio

Omicidio a San Giovanni in Persiceto, vicino Bologna. Un uomo di 41 anni, Andrea Beluzzi, è stato trovato morto in casa, ucciso con alcune coltellate al petto. L'omicidio è avvenuto in un appartamento di proprietà pubblica che la vittima condivideva con un altro inquilino.

Come spiega BolognaToday è stato proprio il coinquilino ad allertare il 118. Gli operatori, non appena si sono avvicinati al cadavere, hanno capito di trovarsi di fronte a una morte violenta, e hanno allertato i carabinieri.

Ora si sta cercando di capire se il delitto si sia consumato nel giorno di San Silvestro o se i fendenti impressi sul corpo del 54enne possano risalire a giorni addietro. Proprio il coinquilino della vittima, di 48 anni, è stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato nel carcere di Bologna a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il 48enne sarebbe stato da subito ascoltato in caserma per ore. Diversi i fendenti al petto osservati dal medico legale sulla salma, trovata in una camera dell'appartamento al primo piano di una palazzina in una zona residenziale del comune bolognese. Intanto in paese c'è sgomento per quanto accaduto, con i numerosi avventori dei bar aperti per Capodanno che parlano di quanto successo la notte precedente.