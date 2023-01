Arrestato Andrea Bonafede, il prestanome di Messina Denaro

Dopo l’autista di Matteo Messina Denaro anche Andrea Bonafede, geometra di Campobello di Mazara, è stato arrestato dai carabinieri del Ros con l'accusa di associazione mafiosa per aver prestato l'identità al boss.

Il vero Andrea Bonafede avrebbe consegnato all'ex latitante la sua carta di identità per consentirgli di ottenere un falso documento. Consegnata anche la tessera sanitaria, necessaria per le terapie e le visite mediche alle quali il boss doveva sottoporsi. Inoltre, Bonafede ha ammesso di aver acquistato la casa di Campobello di Mazara in cui Messina Denaro ha trascorso l'ultimo periodo della latitanza. Non è tutto: Bonafede ha consegnato al boss anche il bancomat che gli permetteva di fare delle spese. Poi c’è il discorso della macchina del boss, la Giulietta, che Matteo Messina Denaro aveva acquistato personalmente in una concessionaria di Palermo, ma che era formalmente intestata alla madre di Bonafede. Si continua a cercare la rete di fiancheggiatori del capomafia, che avrebbe coperto la latitanza del boss per ben 30 anni.

La compagna di Andrea Bonafede: "Non mi ha detto nulla"

Qualche giorno fa la compagna di Andrea Bonafede aveva dichiarato di non essersi mai accorta di nulla. Il compagno gli avrebbe rivelato tutto solo una volta uscita la notizia che il boss girava con la sua carta d'identità. "Mi ha scongiurato, mi ha detto: 'Scusa Rosa ma che dovevo fare? Iddu si è presentato da me e mi ha chiesto i documenti... Credo che anch'io avrei fatto così se mi fosse capitato, anch'io per paura avrei ceduto a un boss di quel calibro la mia carta d'identità". "Tutti secondo me al suo posto l'avremmo fatto", ha dichiarato la donna aggiungendo: "Adesso però l'ho lasciato".