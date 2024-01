Apre la porta di casa, ucciso con una coltellata alla gola: aveva 26 anni

È stato ucciso con almeno una coltellata alla gola Andrea Bossi, il ragazzo di 26 anni trovato senza vita nel suo appartamento a Cairate, nel Varesotto. L'omicidio è avvenuto nella notte fra venerdì 26 e sabato 27 gennaio: per colpire il ragazzo è stato usato probabilmente un coltello da cucina. Il killer poi è scappato. Le indagini sono in corso, ma per il momento è mistero fitto sull'omicidio. Incensurato, una vita senza ombre, secondo una prima ricostruzione Andrea Bossi avrebbe aperto la porta di casa al suo assassino. Proseguono gli accertamenti dei carabinieri del comando provinciale, coordinati dal pubblico ministero di Busto Arsizio Francesca Parola, per individuare l'autore dell'omicidio e un possibile movente.

Sulla soglia di casa, in via Mascheroni a Cairate, sono state rinvenute numerose tracce di sangue: impronte che potrebbero essere anche state lasciate dall'assassino, ma andrà fatta chiarezza. Nell'abitazione non ci sono segni di effrazione e questo fa pensare che il giovane forse conosceva il suo assassino. Il killer è in fuga e ha portato con sé la lama utilizzata per uccidere Bossi: di quale arma si tratti con esattezza lo stabilirà l'autopsia fissata per martedì 30 gennaio. Dall'esame autoptico sarà possibile risalire anche al momento esatto della morte. Da una prima analisi esterna del cadavere, il medico legale ha riscontrato solo la ferita alla gola che è quasi con certezza la ferita mortale.

Dalle prime indagini è emerso che dall'abitazione sarebbero scomparsi alcuni gioielli: tra le ipotesi degli inquirenti, dunque, non è esclusa neanche quella di una rapina andata male. Tuttavia, qualora il killer fosse davvero una persona conosciuta dalla vittima, la sparizione dei gioielli potrebbe anche essere un tentativo di depistaggio. Alcuni vicini di casa avrebbero sentito il cane del 26enne abbaiare intorno alle 4 del mattino e come un tonfo, ma nessun grido o richiesta d'aiuto. Fatto sta che a trovare il corpo dell'uomo, sabato mattina, è stato il padre di Andrea, andato a casa del figlio perché non rispondeva al telefono.

Il ragazzo non aveva precedenti e lavorava da tempo come operaio in un'officina meccanica a Fagnano Olona, il paese confinante con Cairate dove Bossi era nato e cresciuto. Si era trasferito a Cairate da circa sei mesi, in una casa di proprietà dove viveva da solo. Era molto conosciuto nella zona, così come la famiglia che vive a Fagnano Olona. "Siamo tutti sotto shock - ha detto il sindaco di Fagnano, Marco Baroffio -, non riusciamo davvero a ipotizzare cosa possa aver scatenato questa aggressione. Andrea Bossi non aveva brutte frequentazioni. Era un bravo ragazzo, molto conosciuto in paese, ha sempre lavorato in officina".

Gli inquirenti hanno già ascoltato i parenti della vittima, ma anche i vicini di casa. Si lavora per ricostruire frequentazioni e abitudini di vita di Bossi.