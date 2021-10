Si sporge per fare una foto e cade nel vuoto: Andrea muore a 29 anni

Ha perso la vita dopo essersi sporto per fare una foto l'escursionista precipitato per diversi metri sulla via dei Balzi dell'Ora, Comprensorio Corno alle Scale, in provincia di Bologna. La vittima si chiamava Andrea Cembali, 29 anni, residente a Imola. Il giovane era in compagnia di un amico col quale aveva deciso di fare un'escursione nel comprensorio del Corno alle Scale, un tragitto classificato per Escursionisti Esperti.

I due Trekker avevano già percorso diversa strada, quando già arrivati sul posto, il 29enne si è sporto per fare una foto, secondo quanto riferito dall'amico, ed è caduto per molti metri. L'allarme è scattato alle 13.30. Sul posto è stata inviata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Corno alle Scale che si trovava già in prossimità del Croce del Corno. I tecnici hanno provato a rianimare l'escursionista, privo di sensi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'equipe era sbarcata con il verricello, in quanto la zona non è atterrabile, e il medico non ha potuto fare altro che costatare il decesso.

Dopo autorizzazione alla rimozione da parte del Pubblico Ministero, la salma è stata recuperata sempre con il verricello e trasportata nella zona della Polle. Sul posto presenti Carabinieri. I Balzi dell’Ora sono una serie di grossi massi che compongono una parte del crinale del corno alle Scale. Si trovano tra il monte la Nuda e il Corno, e seguendo il sentiero che li attraversa, è possibile salire fino alla cima. Il percorso non è dei più semplici (è classificato come EE, “tratto per escursionisti esperti”).