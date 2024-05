Andrea Chessa: drammatico incidente durante l'addestramento

Un grave incidente a cavallo è avvenuto ieri pomeriggio, martedì 30 aprile, a Monticiano, in provincia di Siena. È caduto il fantino Andrea Chessa, rimasto seriamente ferito a seguito dell'accaduto. L'incidente è avvenuto sulla pista del Tamburo durante le corse di addestramento per i cavalli destinati al Palio di Siena. Il fantino, conosciuto come Nappa II, ha sbattuto violentemente la testa ed è stato subito soccorso: sul posto è accorso l'elicottero Pegaso, il paziente è stato poi trasportato all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.

Andrea Chessa si stava allenando sulla pista del Tamburo di Monticiano, nel Senese, ed è stato disarcionato al secondo giro della quarta batteria, rimanendo immobile sul terreno. Immediato l'allarme. Dopo l'accaduto, le corse di addestramento sono state temporaneamente sospese, per poi riprendere regolarmente dopo i soccorsi.

Il 41enne originario della Sardegna (Orosei), oltre ad aver corso il Palio di Siena per tre volte, è stato protagonista in sella anche in provincia di Arezzo. Ha infatti vinto per ben due volte il Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino, nel 2013 e nel 2022 con il Rione di Porta Romana.