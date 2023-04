Andrea De Rosa morto a 17 anni precipitando dal capannone, il racconto choc degli amici

Proseguono le indagini sulla morte di Andrea De Rosa, il ragazzo di 17 anni precipitato la sera del due aprile dal tetto di un capannone abbandonato in via Giovanni Falcone 15, a Casalnuovo, provincia di Napoli. La caduta gli è stata fatale, è morto sotto gli occhi degli amici che erano con lui.

Perché Andrea era lì? Cosa stavano facendo quei ragazzi? Il capannone è un ex zuccherificio abbandonato, l'area era accessibile senza controlli? Tutte domande che ancora non hanno una risposta. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica. Sono stati ascoltati anche gli amici di De Rosa. Loro sono stati testimoni della tragedia e dalle loro parole potranno emergere elementi utili a chiarire cosa è accaduto.

Andrea era originario di Casalnuovo e si era trasferito da anni ad Acerra. Gli amici, sotto choc, hanno raccontato che il ragazzo è salito sul tetto senza un motivo apparente e che poi il tetto in plastica è collassato sotto il suo peso. Il volo di oltre dieci metri non gli ha dato scampo.

Al momento si ritiene che i tre non fossero saliti sul capannone per una sfida o per qualche altro gioco azzardato. Sarebbe stato piuttosto un gesto estemporaneo, una bravata, alla fine però costata una giovane vita. L'area è stata messa sotto sequestro dai carabinieri.

La struttura di via Giovanni Falcone era sede di uno zuccherificio, poi fallito. L'area che una volta ospitava l'insediamento industriale Pibigas-Eridania è caratterizzata dalla presenza di diversi capannoni come quello dove si è verificato l'incidente. Da due anni, l'intera area è stata rilevata da una nuova società. "C'è un progetto in attesa di approvazione - ha detto il sindaco Massimo Pelliccia - che renderà nuovamente produttivo il sito. Dopo la disgrazia ho chiesto ai vigili urbani una relazione sullo stato delle cose. Mi hanno riferito che l'area è chiusa e che durante la settimana dovrebbe esserci anche la vigilanza privata. Purtroppo questo incidente è accaduto di domenica".

Nel 2011 l'ex zuccherificio era stato teatro di un'altra tragedia. Lì ha perso la vita Massimo Capasso, 14 anni, precipitato nel tentativo di recuperare un pallone. "Verificheremo che tutto il possibile sia stato fatto - ha assicurato il primo cittadino di Casalnuovo - So per certo che già in passato era stata emanata un'ordinanza di messa in sicurezza e ho dato mandato per capire se le disposizioni sono state rispettate. Arriverà anche il giorno delle eventuali responsabilità, ma oggi è il giorno del cordoglio. Quando ci saranno i funerali, il Comune di Casalnuovo avrà le bandiere a mezz'asta".