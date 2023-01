Andrea morto a 14 anni per un incidente in canoa, indagati gli istruttori

Ci sono quattro indagati per la morte di Andrea Demattei, lo studente di 14 anni rimasto incastrato con la sua canoa nel fiume Entella a Chiavari (Genova) durante una sessione di allenamento. La procura di Genova ha indagato il rappresentante legale della Shock Wave sport e tre istruttori. Si tratta di un atto dovuto per consentire ai quattro di partecipare con un loro consulente all'autopsia.

Demattei è morto lunedì all'ospedale pediatrico Gaslini, dove era arrivato in condizioni disperate. Il ragazzino è rimasto a lungo in acqua incastrato con la canoa tra pezzi di alberi portati dalla corrente, la temperatura era molto bassa. Andrea è stato tenuto con la testa fuori dall'acqua per almeno un'ora dal suo istruttore per non farlo bere, mentre i vigili del fuoco lavoravano per liberarlo. Da quanto emerso finora, il giovane è poi andato in arresto cardiaco per ipotermia.

L'ipotesi è omicidio colposo. Gli inquirenti vogliono capire se la canoa era in buone condizioni e se era idonea alla navigazione nel fiume, se l'allenamento doveva essere fatto in mare anche alla luce del fatto che due giorni prima c'erano state forti piogge e le acque dell'Entella erano ingrossate. Accertamenti anche sulle modalità di soccorso e su eventuali ritardi o disorganizzazioni.

"Andrea è arrivato al Gaslini senza bere una goccia d'acqua e con tutte le ossa integre senza un minimo di trauma fisico. Andrea è morto di freddo. La sua anima è volata via sul fiume e non all'ospedale", lo sfogo dello zio di Andrea, Federico Stagnaro, sui social dopo la tragedia.