"Andrea Diprè è stato arrestato in Germania"

L'ex avvocato, critico d'arte, personaggio tv, sarebbe finito in manette dopo essere arrivato in Germania. Su di lui, infatti, pendeva una diffida da parte delle autorità locali per alcuni precedenti che avrebbero portato all'arresto

Andrea Diprè sarebbe stato arrestato in Germania. L'ex avvocato, critico d'arte, personaggio tv, sarebbe finito in manette dopo essere arrivato in Germania. Su di lui, infatti, pendeva una diffida da parte delle autorità locali per alcuni precedenti che avrebbero portato all'arresto. Una questione, al momento non chiara, di vecchie pendenze legali.

Andrea Diprè, gli amici: "Arrestato in Germania"

La notizia arriva dagli amici più vicini al personaggio "controverso" noto per azioni al limite della legalità, come riporta per primo il sito Men on Wheels, che per prima ha raccontato dell'arresto.

Una delle amiche di Andrea Diprè, Isabhell, influencer su Twitch e pornoattrice, che al portale ha rivelato quanto accaduto: "È sparito da 3/4 giorni e a un certo punto ci siamo chiesti dove fosse finito. Poi, sapendo che era diretto in Germania, ci siamo informati con le autorità e ci hanno detto che è stato arrestato". Sui social in effetti Diprè è diventato un fantasma da alcuni giorni. Isabhell ha fatto sapere che l'entourage dell'ex giornalista ed ex avvocato - va ricordato che è stato radiato da entrambi gli albi - si sta muovendo per fornirgli assistenza legale in Germania: "Ci stiamo già attivando per trovare un avvocato che parli tedesco e che possa occuparsi del suo caso".

Ignoti i motivi dell'arresto di Diprè, che da qualche anno si era stabilito a Praga, in Repubblica Ceca. Classe 1974, Diprè nasce a Tione di Trento, in Trentino Alto Adige, dove si laurea in giurisprudenza diventando un avvocato a tutti gli effetti. Nel 1998 ottiene la carica di vescovo laico e intraprende la carriera politica. Dopo pochi anni, diventa presidente del Consiglio Pastorale Provinciale e si avvicina al mondo televisivo. Poi intraprende la carriera di “critico d’arte” con la Diprè Tv, con la quale promuoveva artisti o presunti tali. La vera notorietà, se così la si può definire, la raggiunge però diventando una specie di punto di riferimento nell'ambiente del sottobosco trash.

L'ultimo post su Instagram di Diprè risale a 5 giorni fa.