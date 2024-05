Chi è Andrea Favero, l'uomo fermato per l'omicidio di Giada Zanola volata dal ponte sulla A4

Gli anni insieme, la nascita di un figlio, poi la crisi, le litigate fino alla tragedia: lui che spinge la compagna giù da un cavalcavia dell'autostrada uccidendola. Questo è, secondo gli inquirenti, quello che è accaduto tra Giada Zanola e Andrea Favero. Lei è stata trovata morta alle 3.30 del 29 maggio sulla carreggiata dell'autostrada A4 direzione Milano. Da alcune ore lui è in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Cosa sappiamo di Giada Zavola e Andrea Favero.

Chi sono Giada Zanola e Andrea Favero

Giada ha 34 anni, è mamma di un bimbo di tre anni. È della provincia di Brescia ma vive a Vigonza col compagno e padre di suo figlio Andrea Favero. Viene trovata morta alle 3.30 del 29 maggio sulla carreggiata dell'autostrada A4 direzione Milano, in corrispondenza del cavalcavia in località Vigonza. Quando il corpo è precipitato sull'asfalto alcune auto sono riuscite a evitarlo, non è riuscito a fare lo stesso un mezzo pesante.

Inizialmente si ipotizza il suicidio. Come da prassi si ricostruiscono le ultime ore di vita della vittima, si sentono i familiari. La polizia parla con Andrea Favero. Lui di anni ne ha 39 e lavora come camionista. Tante contraddizioni nelle sue parole, troppe, che unite all'analisi delle immagini delle telecamere puntate sul tratto della A4 portano alla svolta: non è suicidio ma femminicidio. Scatta il fermo per l'uomo.

Messo alle strette, Favero avrebbe fatto delle parziali ammissioni. Avrebbe parlato di una relazione ormai in crisi e della paura di non poter più vedere il figlio di tre anni avuto con Giada.

La scorsa notte tra i due ci sarebbe stata una lite più accesa del solito. Iniziata in casa e proseguita fuori, fino al cavalcavia dell'autostrada A4, che dista poco meno di un chilometro dall'abitazione della coppia. Favero secondo la ricostruzione degli inquirenti avrebbe volontariamente spinto giù Giada. L'accusa è omicidio volontario aggravato.

Zaia: "Femminicidi sono inaccettabili"

"Stiamo seguendo la vicenda in contatto con le forze dell'ordine che stanno svolgendo le indagini - dice il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro -. Esprimiamo anche un pensiero di affetto al piccolo al quale come amministrazione assicuriamo ogni aiuto e sostegno che sarà necessario. In questa vicenda c'è poi una triste coincidenza: proprio pochi giorni fa l'assessore sociale Sabrina Boscaro aveva pubblicato e diffuso i numeri da contattare a disposizione delle donne vittime di violenza, perché ci sono ancora troppe situazioni di difficoltà e di donne vittime di violenza e di abusi che non vengono denunciati o segnalati per paura o per timore e questa cosa non possiamo accettarla".

"Dobbiamo dirlo con fermezza, insegnandolo a tutti, dai bambini fino agli adulti: la violenza sulle donne è un crimine orrendo. Siamo di fronte a una catena di sangue che non dobbiamo e non vogliamo considerare interminabile", dice il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Se confermato - premette Zaia - siamo nuovamente a confrontarci con una morte inquietante che rilancia ancora una volta interrogativi profondi e ci impone di mantenere alta una riflessione sociale che superi la cronaca e impedisca di abituarci alla cruda realtà di simili tragedie. Esprimo i sentimenti di vicinanza ai familiari, alle amiche e agli amici in questa sofferenza, in particolare penso al piccolo figlio di tre anni che ha perso la mamma e, di fatto, la famiglia. Con la morte di Giada - conclude Zaia - il Veneto è di nuovo in lutto, come nei giorni di Giulia, Vanessa, Sara e di altre ancora prima di loro. Potrebbe essere il quarto femminicidio solo nei pochi mesi a cavallo tra l'anno scorso e questo; una contabilità inaccettabile che fa accapponare la pelle e indignare".