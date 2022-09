Andrea Gaeta: il giovane di 20 anni è stato freddato in auto dal killer

Un giovane 20enne, Andrea Gaeta, è stato ucciso con alcuni colpi di pistola nella notte tra venerdì e sabato in via Saragat a Orta Nova, in provincia di Foggia. Il giovane, che aveva piccoli precedenti penali, era da solo alla guida della sua auto quando è rimasto vittima di un agguato. Il fatto è successo intorno alle 2: secondo una prima ricostruzione, il mezzo è stato affiancato dai killer, che hanno aperto il fuoco raggiungendolo al torace, senza lasciargli scampo: è morto sul colpo.

Il corpo della vittima era sul sedile del guidatore, nella zona industriale. I carabinieri hanno recuperato sull'asfalto cinque bossoli di una pistola di piccolo calibro. In nottata i militari hanno ascoltato una decina di persone vicine alla vittima per cercare di ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane. Le indagini sono solo all'inizio, al vaglio le immagini di alcune telecamere di sorveglianza. Si tratta del decimo omicidio avvenuto nel Foggiano dell'inizio dell'anno. Andrea Gaeta è figlio del presunto boss Francesco.

Video dal luogo dell'omicidio Roberto D'Agostino/FoggiaToday