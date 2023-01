Andrea Incorvaia in cura per depressione, ma con la pistola: cosa sappiamo sull'omicidio-suicidio

L'omicidio-suicidio di Genova ha scosso l'Italia intera. Era in cura per depressione Andrea Incorvaia, la guardia giurata di 32 anni che ha ucciso la fidanzata Giulia Donato, 23 anni, e poi si è tolto la vita. Da alcuni mesi, come riporta oggi GenovaToday, aveva intrapreso un percorso terapeutico per uno stato depressivo. Nonostante ciò aveva la pistola d'ordinanza con sé, quella che poi è stata l'arma del delitto.

Le indagini degli investigatori della squadra mobile di Genova, diretti dal primo dirigente Stefano Signoretti e dal vice Iva Currà, si stanno concentrando proprio su questo elemento per capire se Incorvaia avesse comunicato le sue condizioni alla società per cui lavorava e se fossero tali da dover provvedere a togliergli la pistola. I suoi datori di lavoro si sono detti all'oscuro del fatto che Andrea fosse in cura per depressione. Dalle visite annuali al lavoro non era infatti emerso nulla. Altrimenti l'azienda avrebbe dovuto fermare il lavoratore.

Andrea Incorvaia avrebbe sparato a Giulia Donato mentre lei era a letto a causa di un'influenza, poi avrebbe rivolto la stessa arma verso se stesso e fatto fuoco. L'uomo era divorato da una gelosia morbosa, i due litigavano spesso e lei avrebbe voluto chiudere la relazione. Il pm di turno ha affidato l'autopsia sui corpi dei duegiovani al medico legale Francesca Drommi che la eseguirà domani.