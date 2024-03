Offese al ragazzo ucciso dall'orsa: 18 indagati (c'è anche un personaggio tv)

Sono 18 gli indagati per diffamazione via social nei confronti di Andrea Papi, il giovane runner di 26 anni di Caldes ucciso dall'orsa Jj4 mentre correva sui sentieri del monte Peller, in valle di Sole (Trentino). La procura di Trento ha infatti chiuso le indagini relative alla denuncia sporta dai genitori del giovane ucciso, dopo che sui social si erano scatenati i commenti degli hater. Tra gli indagati c'è anche Daniela Martani, ex hostess romana dell'Alitalia diventata poi famosa per la partecipazione ad alcuni reality e oggi personaggio televisivo e speaker radiofonico.

All'indomani della tragedia, avvenuta il 5 aprile del 2023, infatti, i profili social del ragazzo sono stati bersaglio di decine di prese di posizione violente, in difesa degli orsi e contro Andrea Papi. Le 18 persone sono indagate per diffamazione via social ai danni della memoria del giovane. "La famiglia Papi, che ama gli animali e la natura, ha sempre chiesto rispetto e giustizia per sé e per Andrea", avevano fatto sapere con una nota i familiari del 26enne. Con i commenti "aggressivi, sconsiderati, denigratori" comparsi sui social, però, "Andrea muore una seconda volta, vittima ora non tanto dell'orso ma dei leoni da tastiera".

Daniela Martani ha subito replicato sul suo profilo Facebook. "Sono stata denunciata dalla famiglia di Andrea Papi, il ragazzo ucciso dall'orsa (?) per aver espresso un parere che metteva in dubbio la veridicità della questione, una follia - ha scritto -. Insieme a me sono state denunciate altre 18 persone. Ormai la denuncia per diffamazione è diventata un'arma per intimidire chi contesta o ha una visione diversa dei fatti. Chiunque sia stato denunciato, mi contatti, ho già messo in piedi una strategia legale con il mio avvocato che può difenderci in blocco".

La stessa ex hostess Alitalia ha ripubblicato un suo vecchio post in cui sosteneva che la madre e la fidanzata di Andrea Papi stessero "speculando sul dolore" e chiedessero "vendetta nei confronti di un animale che non aveva nessuna colpa". Sul caso, sempre sui social, è intervenuta anche Alessia Gregori, la fidanzata del ragazzo, rivolgendosi direttamente alle persone denunciate e alla stessa Daniela Martani: "Adesso è ora di pagare tutto il dolore che avete causato, tu e tutti gli altri".